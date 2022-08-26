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В пятницу пожар в Каунасе комментировал глава компании Žalvaris. Он сказал, что горела бумага и пластик.
О пожаре в Каунасе рассказал директор компании: горела бумага и пластик
© kaunas.kasvyksta.lt

"Вчера, в 22 ч. в каунасском отделении компании Žalvaris, начался пожар в помещении, где сортируют вторсырье. По пока невыясненным причинам загорелись неопасные отходы - бумага и пластик. Огонь распространялся очень быстро, охватил весь склад и перебросился на соседнее здание.

На территорию огонь не распространился, пожар был локализован на складах. Во время пожара, по предварительным данным, сгорели 135 тонн бумаги и 250 тонн пластика. Сейчас выясняют количество других сгоревших материалов. Во время пожара люди не пострадали, и это для нас сейчас самое главное. Мы благодарны пожарным-спасателям за их быструю и профессиональную работу. Пожар потушен, на месте работают пожарные-инспекторы и инспекторы по охране окружающей среды.

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На данный момент не установлены значительные изменения качества воздуха в Каунасе и Каунасском районе. Мы сожалеем в связи с инцидентом. Мы открыты и общаемся с учреждениями, которые проводят расследование, чтобы выяснить причину пожара и возможный ущерб природе.

Когда будут собраны необходимые для расследования материалы, мы готовы за свой счет привести в порядок место пожара, ликвидировать его последствия. Работа компании не остановлена, мы готовы выполнять все обязательства перед клиентами. Из-за последствий аварии работу обеспечат другие наши отделения в Литве. Расследование проводится, последствия ликвидируют", - сказано в сообщении.

Žalvaris - одна из крупнейших и долго работающих компаний по утилизации отходов в Литве, это лидер своего сектора в странах Балтии. У компании есть 10 отделов по утилизации и сортировке отходов, она обслуживает больше 4000 клиентов в Литве. В компании работают 150 человек.


Напомним, что в четверг вечером в Каунасе начался пожар на территории компании, занимающейся переработкой отходов. На ул. Палямоно, где находится компания Žalvaris, выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей.

О возгарании сообщили в 21.53 ч. На место происшествия выехали десять пожарных машин, три подъемника, другая техника. Компания Žalvaris занимается утилизацией опасных и производственных отходов, сбором старой электроники, вторсырья.

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