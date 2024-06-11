2024.06.11 15:04

О погибшей в Алитусе девочке директор школы отзывается только положительно

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В понедельник в Алитусе произошла трагедия: в Немане обнаружено тело 14-летней девочки. Полиция начала расследование по факту доведения до самоубийства. Директор школы, в которой училась девочка, говорила о ней только хорошее. По словам директора, полиция ей сказала, что это обычная процедура, а что касается школы, то там не было никаких насмешек и буллинга.

Напомним, что пропавшая в понедельник несовершеннолетняя предположительно упала с моста Белой розы.

Тело этой девочки обнаружили около местечка Пуня в Немане.

Как сообщила представитель Главного комиссариата полиции Алитусской области Кристина Янулявичене, в понедельник около 12 ч. женщина сообщила, что из дома в школу ушла ее 14-летняя дочь, которая до школы так и не дошла. Сообщалось об исчезновении девочки. По словам Янулявичене, полиция просмотрела видеозаписи с городских видеокамер и выяснила, что несовершеннолетняя пошла в сторону Долины песен, может быть на мосту Белой розы. Записи с видеокамер показали, что с моста упал человек, вероятно, это и была пропавшая девочка.

„Было совещание, приезжала полиция, представители муниципалитета, психологи. Полиция сказала, что такое расследование - обычная процедура в подобных случаях. Важно все выяснить“, – сказала директор.

Собеседница могла сказать о девочке только хорошее.

„Девочка хорошо училась, участвовала в состязаниях, конкурсах, у нее были друзья. Она была чувствительным ребенком, ни в какие переделки не попадала“, – заметила директор.

„Очень умная девочка была, очень умная“, – прибавила она.

На вопрос, не было ли в школе буллинга В.Сушинскене сказала: „Точно не было“.

Школьная община из-за этого происшествия находится в тяжелом положении, работникам и детям предоставляют психологическую помощь.

„Нам очень тяжело, делаем все по алгоритмам управления кризисом, собиралась служба оказания психологической помощи. Мы говорили и с одноклассниками. И учителям нелегко, – сказала директор. – Сейчас важно, чтобы продолжался процесс обучения, kadчтобы все, кто нуждается, получили помощь психолога“.

Вице-мэр Алитуса Юргита Шукявичене сказала, что смерть ребенка - трудно постижимая утрата, она выразила соболезнования семье.

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