О погибшей в Алитусе девочке директор школы отзывается только положительно

Напомним, что пропавшая в понедельник несовершеннолетняя предположительно упала с моста Белой розы.
Тело этой девочки обнаружили около местечка Пуня в Немане.
Как сообщила представитель Главного комиссариата полиции Алитусской области Кристина Янулявичене, в понедельник около 12 ч. женщина сообщила, что из дома в школу ушла ее 14-летняя дочь, которая до школы так и не дошла. Сообщалось об исчезновении девочки. По словам Янулявичене, полиция просмотрела видеозаписи с городских видеокамер и выяснила, что несовершеннолетняя пошла в сторону Долины песен, может быть на мосту Белой розы. Записи с видеокамер показали, что с моста упал человек, вероятно, это и была пропавшая девочка.
„Было совещание, приезжала полиция, представители муниципалитета, психологи. Полиция сказала, что такое расследование - обычная процедура в подобных случаях. Важно все выяснить“, – сказала директор.
Собеседница могла сказать о девочке только хорошее.
„Девочка хорошо училась, участвовала в состязаниях, конкурсах, у нее были друзья. Она была чувствительным ребенком, ни в какие переделки не попадала“, – заметила директор.
„Очень умная девочка была, очень умная“, – прибавила она.
На вопрос, не было ли в школе буллинга В.Сушинскене сказала: „Точно не было“.
Школьная община из-за этого происшествия находится в тяжелом положении, работникам и детям предоставляют психологическую помощь.
„Нам очень тяжело, делаем все по алгоритмам управления кризисом, собиралась служба оказания психологической помощи. Мы говорили и с одноклассниками. И учителям нелегко, – сказала директор. – Сейчас важно, чтобы продолжался процесс обучения, kadчтобы все, кто нуждается, получили помощь психолога“.
Вице-мэр Алитуса Юргита Шукявичене сказала, что смерть ребенка - трудно постижимая утрата, она выразила соболезнования семье.