2024.07.29 11:05

О грядущей буре жителей не информировали, потому что было воскресенье?

 
Аквиле Бружинскайте
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Pro Vilnių praūžė audra
Pro Vilnių praūžė audra
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В воскресенье вечером и в понедельник ночью в Литве бушевала буря. Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС) информировала о сильном ветре, за западе скорость ветра местами достигала 22–27 м/с, местами на северо-западе страны за день выпала месячная норма осадков. Мало того, в некоторых районах фиксировали катастрофические, стихийные дожди. Из-за дождя по всей Литве много людей лишилось электричества, были затоплены дома, вымыты посевы, повалены деревья. Однако ни один житель Литвы не получил предупреждение о приближающейся буре на свой телефон.

Метеоролог ЛГМС Гитис Валайка сказал, что служба по своим каналам распространила предупреждение об опасности, а уведомления на телефоны присылает не ЛГМС, а Департамент пожарной безопасности и спасения.

„Я это всегда подчеркиваю, чтобы люди знали, поскольку часто не знают, что не мы, а ДПБС рассылает сообщения. Я думаю, виной тому, что не было уведомления - воскресный день и, возможно, недооценили серьезность этого.

Мы предупреждали, вчера была встреча, я участвовал, мы предупреждали, было сообщение на нашем сайте, на странице в соцсети. А почему сообщение не выслали? Наверное, у них надо спрашивать, если бы мы могли выслать, мы бы это сделали, если бы у нас была эта волшебная кнопка“, – сказал Валайка.

Pro Vilnių praūžė audra

Он считает, что в этом случае уведомления должны были прислать: „С нашей стороны дали оранжевое предупреждение об опасности. Мы сказали, что сильный дождь, ветер.Оранжевый уровень - это стихийное явление. Был стихийный дождь, местами катастрофический, прогноз сбылся с лихвой. При оранжевом уровне надо рассылать сообщения“.

Он сказал, что, возможно, сообщения не выслали, потому что был выходной.

ДПБС информировал, что ЛГМС в воскресенье сообщила о сильном ветре и дожде.

„И дождь, и ветер усиливались постепенно. На 28 и 29 июня не прогнозировали стихийные, катастрофические и гидрологические показатели, поэтому сообщения не рассылали. Сейчас за ситуацией наблюдают, ее оценивают. Если бы возникла внезапная опасность, то сообщения выслали бы“, – сказала представитель ДПБС Вида Шмигельскене.

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