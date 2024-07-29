О грядущей буре жителей не информировали, потому что было воскресенье?

Метеоролог ЛГМС Гитис Валайка сказал, что служба по своим каналам распространила предупреждение об опасности, а уведомления на телефоны присылает не ЛГМС, а Департамент пожарной безопасности и спасения.
„Я это всегда подчеркиваю, чтобы люди знали, поскольку часто не знают, что не мы, а ДПБС рассылает сообщения. Я думаю, виной тому, что не было уведомления - воскресный день и, возможно, недооценили серьезность этого.
Мы предупреждали, вчера была встреча, я участвовал, мы предупреждали, было сообщение на нашем сайте, на странице в соцсети. А почему сообщение не выслали? Наверное, у них надо спрашивать, если бы мы могли выслать, мы бы это сделали, если бы у нас была эта волшебная кнопка“, – сказал Валайка.
Он считает, что в этом случае уведомления должны были прислать: „С нашей стороны дали оранжевое предупреждение об опасности. Мы сказали, что сильный дождь, ветер.Оранжевый уровень - это стихийное явление. Был стихийный дождь, местами катастрофический, прогноз сбылся с лихвой. При оранжевом уровне надо рассылать сообщения“.
Он сказал, что, возможно, сообщения не выслали, потому что был выходной.
ДПБС информировал, что ЛГМС в воскресенье сообщила о сильном ветре и дожде.
„И дождь, и ветер усиливались постепенно. На 28 и 29 июня не прогнозировали стихийные, катастрофические и гидрологические показатели, поэтому сообщения не рассылали. Сейчас за ситуацией наблюдают, ее оценивают. Если бы возникла внезапная опасность, то сообщения выслали бы“, – сказала представитель ДПБС Вида Шмигельскене.