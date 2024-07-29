О грядущей буре жителей не информировали, потому что было воскресенье?

Метеоролог ЛГМС Гитис Валайка сказал, что служба по своим каналам распространила предупреждение об опасности, а уведомления на телефоны присылает не ЛГМС, а Департамент пожарной безопасности и спасения.

„Я это всегда подчеркиваю, чтобы люди знали, поскольку часто не знают, что не мы, а ДПБС рассылает сообщения. Я думаю, виной тому, что не было уведомления - воскресный день и, возможно, недооценили серьезность этого.