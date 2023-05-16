В новом эпизоде напоминается, что Москва стала центром власти гораздо позже Киева и что многие плоды цивилизации сначала появлялись на территории современной Украины, Беларуси и стран Балтии и только затем распространялись на русские земли. Кроме того, традиции вольницы всегда отличали украинское самосознание, в сравнении с российским, сформированным другими факторами, включая татаро-монгольское иго и абсолютную монархию.

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua). Эпизод можно посмотреть по ссылке.