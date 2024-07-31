О буре уже можно забыть, но дожди не уйдут: в каких районах их будет больше всего

По мере приближения к востоку, облаков будет больше, днем и после обеда пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В четверг ночью небо будет малооблачным, местами ясным. Только на северо-востоке ожидается облачная погода. Местами возможны осадки. Ночью будет 10–15 градусов, у моря 16–18 градусов тепла.

В четверг днем в большинстве районов образуются дождевые облака, пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем будет 20-25 градусов тепла.