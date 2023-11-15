О болезни Дали сигнализировало странное ощущение в области шеи: сейчас уже ясно, что организм давал сигналы и прежде

Я испугалась, успокаивала себя, что, наверное, это простуда, бывают разные воспаления, я гнала мысль о раке, но утром стала искать маммолога и частную клинику, чтобы меня приняли как можно скорее, потому что понимала - неизвестность меня убьет, а если это что-то нехорошее, то главный фактор - время. Мне тогда было все равно, куда ехать. Лишь бы быстрее приняли. Поэтому я даже не звонила семейному врачу, потому что с направлением попасть сложнее".

"Я, видимо, чувствовала, что могу заболеть раком, потому что им болела моя мама. Поэтому я регулярно сдавала анализы. Последний раз была у врача за полгода до того момента, когда почувствовала себя плохо. А ухудшение здоровья я даже не связывала с раком, думала, что простуда или воспаление. После того как я убирала снег в пургу, почувствовала странное жжение в области шеи – как будто иголками ткнули несколько раз от подбородка до груди, в тот же день в душе я нащупала уплотнение сверху груди. Казалось, что оно увеличивается на глазах и напоминает ушиб или начало воспаления.

"В декабре прошлого года появились подозрения, что может быть онкология. Насколько опасна болезнь, я узнала лишь через месяц, когда появились результаты исследований. У меня диагностировали трижды негативный рак молочной железы. Это одна из наиболее редких форм рака и, к сожалению, одна из самых опасных", – рассказала Даля.

"Сейчас я думаю, что многие сигналы я игнорировала. Я чувствовала ужасную усталость, у меня были головные боли, апатия ко всему", - вспоминает женщина.

Сначала она сообщила мужу и дочери, позже, когда пришел результат биопсии и составлен план лечения - родителям, брату и сестре.

"Сейчас когда все вспоминаю, благодарю судьбу за то, что именно туда позвонила и к тому врачу попала, потом я уже стала частью событий, которые мгновенно затянули меня в процесс лечения. Как я чувствовала себя после первого визита? Чувствовала себя раздавленной, я надеялась, что врач скажет, что это воспаление, пропью антибиотики, и пройдет. Весть о том, что все плохо меня так потрясла, что я даже не помню, как из кабинета дошла до машины. Я не помню, на каком этаже я была, как спускалась с лестницы, как ехала за рулем", – рассказала женщина.

Через сутки Даля уже сидела в кабинете частной клиники у отличного врача, которая сразу сказала, что дело неважное и направила ее в Национальный онкоинститут.

"Мне позвонил врач Саулюс Бружас. (...) Он сказал, что у меня агрессивная форма рака, но стал успокаивать, говоря, что я молодая, все будет хорошо, что я выдержу химиотерапию и все остальное. Я помню, что поблагодарила его", - рассказала Даля.

Далю ждало долгое и изнуряющее лечение – 16 сеансов химиотерапии, из них 12 каждую неделю и 4 каждые три недели.

"Я выполняла все рекомендации – старалась как можно больше времени проводить на улице, ходить, дышать. Знание, что раку не нравится кислород, меня мотивировало бывать на природе как можно больше времени. Я из последних сил, но шла", - рассказала Даля.

Первой о болезни узнала 17-летняя дочь Дали: "Мы вместе были в ванной, когда я обнаружила уплотнение. Дальше шли события, о которых мы говорили. О диагнозе я рассказала, о том, что врач Бружас сказал, что я молодая, все будет хорошо и т.д. Конечно, я предупредила дочь, что лечение будет тяжелым, я лишусь волос, ногтей, что будут периоды слабости".