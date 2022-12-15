Нужны электрогенераторы и спальные мешки: Красный Крест и муниципалитеты Литвы призывают поддержать Украину

"Из-за продолжающихся интенсивных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в стране огромный дефицит электроэнергии. В холодную зиму люди лишаются даже минимальных условий для жизни. Поэтому, получив поддержку Ассоциации самоуправлений Литвы и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, мы обратились к самоуправлениям с просьбой пожертвовать деньги на покупку электрогенераторов или безвозмездно передать новые устройства, которые будут доставлены непосредственно в Украину", - сказала руководитель Литовского Красного Креста Кристина Мейде.

На данный момент Литовский Красный Крест уже купил для Украины 220 генераторов. Однако потребностей гораздо больше, поэтому президент Гитанас Науседа обратился к мэрам самоуправлений с призывом оказать финансовую поддержку инициативе ЛКК по закупке электрогенераторов или самим купить и передать устройства.

"России не удастся хладнокровно сломить решимость украинцев защищать свою свободу и государство. И каждый из нас может внести в это свой вклад – оказывая помощь, которая позволит пережить зиму миллионам страждущих сегодня украинцев", – сказал президент Г. Науседа.

Всех жителей Литвы призывают внести свой вклад в акцию денежными пожертвованиями. Они также могут помочь украинцам, принося в Литовский Красный Крест чрезвычайно необходимые теплые спальные мешки.

"Мы очень благодарны людям, которые, желая внести вклад в помощь Украине, за выходные принесли почти 4000 спальных мешков. Женщины и мужчины, дети и пенсионеры – люди с улыбками и не жалея самых приятных слов участвовали в нашей организованной акции. Поскольку мы каждый день получаем вопросы о том, можно ли еще внести свой вклад в инициативу и выраженная нашими коллегами в Украине потребность в спальных мешках была больше, чем нам удалось собрать, мы возобновляем акцию и призываем людей нести так необходимые спальные мешки", - сказала К. Мейде.

Красный Крест указывает города и адреса, где будет организована акция по сбору спальных мешков: Вильнюс – пр. Конституцийос 7А, ТЦ "Europa", 3 этаж; Каунас – ул. Статибининку 12; Клайпеда – ул. Тургаус 23; Шяуляй – ул. Васаре 16-осес 46; Паневежис – ул. Парко 12; Алитус ул. Юозапавичяус 33; Расейняй – ул. Жемайтес 6А; Вилкавишкис – ул. Лауко 19А, 2 этаж; Укмерге – ул. Мишку 29; Висагинас – ул. Вильтес 1; Электренай – ул. Драугистес 20.