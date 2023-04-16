Нужно немного терпения: после прохладного воскресенья снова придет потепление

В Вильнюсе в первой половине дня ожидается небольшой дождь, а максимальная температура достигнет 8-10 градусов тепла.
В понедельник на погоду будет влиять небольшая впадина южного циклона. Ночью в некоторых местах днем будет сильный дождь. По-прежнему будет слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до 2-7 градусов тепла, днем ожидаются легкие заморозки до 0-2 градусов тепла. Днем воздух прогреется уже до 11-16 градусов.
Во вторник погода улучшится, местами пройдут кратковременно дожди. Ветер будет дуть с северо-востока. Температура ночью будет колебаться от 4 до 8 градусов тепла, заморозков не ожидается. Днем термометры покажут 12-17 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Живущего в Литве несколько лет белоруса отсылают домой: я был в шоке
Александру 42 года, он работает в литовской компании...
Начинается поиск сезонных работников: на взморье - до 1400 в месяц, на ферме - 50 евро в день
Бизнесмены сферы услуг и фермеры, которые начинают...
Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в суд: уже ничего не ждут от политиков
Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в...
Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...
Сравнили цены на жилье в странах Балтии: где дешевле?
В прошлом году жилье новой постройки в странах Балтии...