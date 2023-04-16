Нужно немного терпения: после прохладного воскресенья снова придет потепление

В Вильнюсе в первой половине дня ожидается небольшой дождь, а максимальная температура достигнет 8-10 градусов тепла.

В понедельник на погоду будет влиять небольшая впадина южного циклона. Ночью в некоторых местах днем ​​будет сильный дождь. По-прежнему будет слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до 2-7 градусов тепла, днем ожидаются легкие заморозки до 0-2 градусов тепла. Днем воздух прогреется уже до 11-16 градусов.

Во вторник погода улучшится, местами пройдут кратковременно дожди. Ветер будет дуть с северо-востока. Температура ночью будет колебаться от 4 до 8 градусов тепла, заморозков не ожидается. Днем термометры покажут 12-17 градусов.