Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене заявила, что "паспорт возможностей" уже исчерпал себя, на что спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен ответила, что сейчас не время отказываться от этого документа.

Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что важна каждая жизнь, спасенная благодаря "паспорту возможностей", н она заметила, что эпидемиологические меры "не выбиты на камне".

Профессор Станкунас в среду в интервью на Delfi сказал, что "паспорт возможностей" оправдал себя во время штамма "дельта".

Однако сейчас, по его словам, совет экспертов поднимает вопрос, подходит ли этот документ в прежней форме в условиях распространения "омикрона".

"Это нормально. (...) Никто не говорит, что "паспорт возможностей" - это плохо, что с завтрашнего дня от него надо отказаться. Но обсудить и посмотреть, насколько, он подходит, стоит", – сказал профессор.

Он не исключил возможные перемены, но подчеркнул, что решение примут не ученые, а правительства.

Правда, пресс-служба правительства заверила Delfi, что в ближайшее время перемен не будет.

"Информируем, что вместе с независимыми экспертами все время оцениваем эпидемиологические условия и средства управления ситуацией – их предлагают применять. В ближайшие две недели перемен в связи с "паспортом возможностей" не ожидается", – сказано в ответе Delfi.

Станкунас подчеркнул, что после вакцинации бустерной дозой защита увеличивается до 90% и на помнил, что на прошлой неделе подтвердили действенность вакцины и против штамма "омикрон".

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала Delfi, что на фоне роста заболеваемости, упразднение ограничений выглядело бы парадоксально.

По ее словам, хотя "омикроном" болеют легче, все же у людей из группы риска болезнь может протекать в тяжелой форме.

"Другие страны позаботились о быстрой вакцинации людей из этих групп. Хотя вакцина полностью от "омикрона" не защищает, но снижает риск тяжелой формы и попадания в реанимацию. Если бы нам удалось привить больше уязвимых людей, то риска было бы меньше", – заметила Жвирблене.

Она заметила, что "паспорт возможностей" больше побуждает прививаться не пожилых, а молодых и активных людей.

"С этой точки зрения, когда есть достаточно доказательств того, что "омикрон" больше напоминает грипп и вызывает легкую форму болезни, я думаю, не осталось особого смысла широко применять "паспорт возможностей", – считает профессор.

Жвирблене сказала, что вакцина защищает от тяжелого течения "омикрона".

"Находящиеся в больнице и в реанимации люди непривиты", – заметила она.

"Что касается смертности, то умирают также в основном непривитые или привитые не до конца люди. Врачи уже заметили, что заражаются люди и после третьей дозы, но они болеют легко", – сказала Жвирблене.

Она сказала, что ей непонятно, почему привитые жители не могут продлить "паспорт возможностей", сдав тест на антитела.

"Сейчас, когда распространяется "омикрон", вероятно, что переболеют многие и непривитые и привитые", – заметила Жвирблене.

Она напомнила, что если человек переболеет, но не сдаст ЦР-тест, то в системе отметки о болезни не будет, значит, для получения "паспорта возможностей" ему надо прививаться.

таким людям должны дать возможность не прививаться бустерной дозой. Не должно быть вакцинации ради вакцинации, вакцинация должна быть целенаправленной и рациональной", – подчеркнула Жвирблене.

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, вирусолог Саулюс Чаплинскас убежден, что не надо концентрироваться на "паспорте возможностей", дискуссия должна быть более широкой.

"Надо оценить, что он сейчас дает – управляет ли потоками, побуждает ли людей вакцинироваться, меньше ли людей заболевает, где люди заболевают, как информируют свои контакты? Одно из слабых мест у Литвы - концентрация на одном средстве. Раньше говорили о масках, сейчас неизвестно почему и зачем перекинулись на респираторы, при этом возникает вопрос, есть ли они в продаже", – заметил собеседник отсутствие последовательности.

Чаплинскас заметил, что от болезни защищает не "паспорт возможностей", а иммунитет.

"Надо смотреть, что можно сделать в конкретном звене, чтобы эффективнее применять то, чему мы научились. Что мы можем сделать, чтобы у человека скорее выявили болезнь, чтобы человек понял, зачем надо сдавать тест", – пояснил вирусолог.

Он предложил обсудить вопрос, действительно ли для постановки диагноза нужен только ПЦР-тест, может подойдут и другие тесты.