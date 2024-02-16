Нуждающиеся будут получать сообщения из "Продовольственного банка"

"Важно, чтобы люди не испугались таких сообщений и смело открывали ссылки, регистрировались на конкретные дни и время. Смс-сообщения будут получать только те люди, которые заполняли заявку с возможностью раз в квартал посещать место "Продовольственного банка", где можно получить паек – т.е. получать продовольственный паек", – уточнил Гурявичюс.

"В каждой ссылке будет возможность регистрации на получение пайков в "Продовольственном банке", – заметил он.

Глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс сказал, что жителям вышлют смс-сообщения со ссылкой для регистрации в системе. Ссылку получат больше 100 000 человек.

– О возможности получить паек жителей информируют с помощью смс-сообщений со ссылкой для регистрации. Перейдя по ссылке можно выбрать дату и время. НИКАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВВОДИТЬ НЕ НАДО.

– Если человек сам не может выбрать дату и время, может позвонить по указанному номеру координатору, который поможет это сделать.

– За 1-2 дня до выбранной даты человек получит напоминание.

– На одного члена семьи в квартал выделяют паек массой 5 кг. Поскольку выдают продукты с ограниченным сроком годности, продукты на всех членов семьи сразу не дадут. Во время первого визита назначат время других визитов.

– Если человек после каждого напоминания не явится за пайком два раза, он лишится возможности пользоваться помощью "Продовольственного банка".