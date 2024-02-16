Нуждающиеся будут получать сообщения из "Продовольственного банка"

Глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс сказал, что жителям вышлют смс-сообщения со ссылкой для регистрации в системе. Ссылку получат больше 100 000 человек.
"В каждой ссылке будет возможность регистрации на получение пайков в "Продовольственном банке", – заметил он.
"Важно, чтобы люди не испугались таких сообщений и смело открывали ссылки, регистрировались на конкретные дни и время. Смс-сообщения будут получать только те люди, которые заполняли заявку с возможностью раз в квартал посещать место "Продовольственного банка", где можно получить паек – т.е. получать продовольственный паек", – уточнил Гурявичюс.
Места раздачи пайков "Продовольственного банка" действуют в Акмяне, Алитусе, Аникщяй, Биржай, Электренай, Игналине, Йонаве, Юрбаркасе, Кайшядорисе, Калварии, Каунасе, Казлу Руде, Кедайняй, Келме, Клайпеде, Кретинге, Купишкисе, Лаздияй, Мариямполе, Паланге, Паневежисе, Пасвалисе, Плунге, Радвилишкисе, Расейняй, Шакяй, Шальчининкай, Шяуляй, Шилуте, Ширвинтос, Таурате, Тельшяй, Тракай, Утене, Варене, Вилкавишкисе, Вильнюсе.
– О возможности получить паек жителей информируют с помощью смс-сообщений со ссылкой для регистрации. Перейдя по ссылке можно выбрать дату и время. НИКАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВВОДИТЬ НЕ НАДО.
– Если человек сам не может выбрать дату и время, может позвонить по указанному номеру координатору, который поможет это сделать.
– За 1-2 дня до выбранной даты человек получит напоминание.
– На одного члена семьи в квартал выделяют паек массой 5 кг. Поскольку выдают продукты с ограниченным сроком годности, продукты на всех членов семьи сразу не дадут. Во время первого визита назначат время других визитов.
– Если человек после каждого напоминания не явится за пайком два раза, он лишится возможности пользоваться помощью "Продовольственного банка".
"Продовольственный банк" будет также в 32 муниципалитетах выдавать карточки на получение продуктов в магазинах (на сумму 100 евро). Карточки выдают на год. На одну семью выдают одну карточку. На человека выделяют 25 евро в квартал (значит, семья из 3 человек будет получать 75 евро в квартал).
Время выдачи этих карточек будет объявлено на сайте "Продовольственного банка". Кроме того, жители получат смс-сообщения с уведомлениями.
Первый раз деньги на карточки поступят 15 марта (если карточка получена 5 марта), 15 апреля (если получена до 5 апреля). Второй раз деньги на карточку поступят 15 июня.