Нудисты собираются в тайном оазисе около Немана: здесь действуют определенные правила

В Каунасе до сих пор нет легального нудистского пляжа. Нелегальный действует уже 30 лет, он есть на картах Apple. Каунасский муниципалитет отказывается его признавать на том основании, что против выступают жители. Утверждают, что на пляж приходят только мужчины, поэтому туда боятся ходить работники коммунальных служб, что там распространяют наркотики. Полиция утверждает, что впервые об этом слышит и что жалоб на нудистов не получала.