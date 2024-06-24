Нудисты собираются в тайном оазисе около Немана: здесь действуют определенные правила

Нудисты в Каунасе собираются на пляже у Немана уже почти 30 лет. Найти это место непросто, его не заметишь с велодорожки. О том, что в этом месте есть пляж, свидетельствуют лишь машины.
Нудистов на пляже можно увидеть только со стороны реки или с другого берега, где находится Лампеджяй.
Это место отмечено на пляже Apple, оно названо Marvelės nudistų pliažаs. Пляж здесь нелегальный, поэтому отдыхающим может грозить штраф.
Нудисты уже не один год пытаются узаконить этот пляж, обращаются в Каунасский муниципалитет.
На вопрос Delfi, будут ли в этом году какие-то перемены, представитель муниципалитета Паулюс Кярас ответил коротко: „Сейчас в Каунасе нет планов оборудовать пляж для нудистов, никакие решение не принимались“.
В кулуарах муниципалитета говорят, что рационально было бы узаконить существующий нелегальный пляж, но это место находится на территории Каунасского района. Его руководство против, поскольку за разрешением обращался лишь один человек.
Однако в группе Kauno nudistų paplūdimys на Facebook - 8600 членов, еще 1600 - следит за происходящим. Представитель группы сказала Delfi, что на пляже бывает много людей, иногда до 100 человек.
„Мы уже много лет обращаемся в муниципалитет Каунасского района, но получаем тот же ответ – оборудовать такой пляж не планируем. Каунасские нудисты собираются там уже почти 30 лет. В сезон, если хорошая погода, бывает до 100 человек“, – сказала администратор группы на Facebook.
„Каунасцы инициировали петицию, чтобы обратить внимание на проблему, но ничего не происходит. Странно, что Каунас, один из крупных городов, до сих пор не узаконил нудистский пляж, в других городах такие пляжи есть“, – заметила представитель нудистов.
На пляже действуют правила: нельзя глазеть на других людей, фотографировать их без разрешения, вести себя неприлично. Главное правило – уважение, общение так, будто все вокруг в одежде.
Delfi интересовался, почему муниципалитет Каунасского района отказывается узаконить пляж.
Советник мэра района Валериюса Макунаса Эдмундас Малишаускас сказал, что в этом нет потребности, поскольку заявка поступала от одного человека. Кроме того, по его словам, против выступали представители общины и ее члены - якобы место находится рядом с домами и велодорожкой.
Ближайший дом находится в 0,5 км на высоком берегу Немана, до ближайшей усадьбы на ул. Панемунес - 1,4 км.
Староста Рингаудай Рута Сливинскене сказала, что на этом пляже собираются не жители района, а приезжие из Каунаса, пляж находится в 20 м от велодорожки.
„На улице есть несколько домов, жители против нудистского пляжа, утверждают, что там распространяют наркотики и обстановка небезопасная. О ситуации информирована полиция“, – сказал Малишаускас.
Сливинскене рассказала, что местные жители боятся такого соседства. Она утверждает, что на пляже собираются в основном мужчины. Она признала, что жители против пляжа, несмотря на то, что не видят отдыхающих там с велодорожки.
По ее словам, работники коммунального хозяйства даже отказываются собирать там мусор.
Она сказала, что боится обращаться в полицию из-за якобы распространяемых там наркотиков, чтобы ей не начали мстить.
Журналисты обратились в полицию. Представители Каунасской полиции сказали, что никаких жалоб не получали, никто не жаловался на какие-то проблемы или небезопасность из-за нудистов.
По действующим в Литве законам, за то, что люди загорают или купаются в обнаженном виде, там, где нет нудистского пляжа, могут получить штраф в размере от 30-140 евро. Об этом порталу Delfi сказала представитель полиции Одета Вайткявичене.
Несмотря на то, что полиция на этот пляж не ездит и смотрит сквозь пальцы, все же Вайткявичене подтвердила, что отдыхающие на пляже, который есть на карте Apple Maps, могут столкнуться с неприятностями.
Вайткявичене заметила, что нудисты должны ездить на легальные пляжи, если не хотят столкнуться с неприятностями.