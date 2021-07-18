Специалисты муниципальной компании Grindа не могли сказать, как часто косят траву на пляжах в городе, но уверяют, что бывают там ежедневно и выполняют самые разные работы по присмотру за территорией пляжей.
"Присматривают за территорией всех 10 пляжей, за которые отвечает Grinda. Работа там есть всегда: каждый день надо убирать мусор за безответственными отдыхающими, что-то подкрашивать, вешать, косить, клеить, выносить, устанавливать, ремонтировать и т.д. Мы присматриваем за всей этой территорией", – сказала представитель компании Вайда Дайгинайте.
Значит, и нудистский пляж находится под присмотром. Остается надеяться на то, что траву на пляже в скором времени скосят.
На нудистском пляже есть столики, скамейки, информационные стенды, раздевалки.
Муниципалитет обещал, что эта зона будет расширена.
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