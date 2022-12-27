НПО оценили вклад Литвы в оказание поддержки Украине: не скрывают, что помощь уменьшается

Представительница "Продовольственного банка" не скрывает: в настоящее время мы ощущаем, что поддержка уменьшилась

Представительница "Продовольственного банка" по связям с общественностью Мигле Пятроните отмечает, что в этом году организация отправила в Украину 56 грузовиков, в которых находилось 842 тонны продуктов питания, стоимость которых составляет 1 251 911 евро.

"Эта поддержка в Украине распределена среди людей, оставшихся в Черниговской, Харьковской, Киевской, Днепровской, Одесской областях. Поддержка состояла из продуктов длительного срока хранения – различных круп, муки, рыбных и мясных консервов, овсяных хлопьев, консервированных овощей, различных сладостей, детских каш, консервированных супов, круассанов, копченых мясных изделий, сыров, напитков", - Elta рассказала представительница "Продовольственного банка".

М. Пятроните отмечает, что первые грузовики помогли заполнить различные предприятия, которые пожертвовали продукты питания, но большая часть поддержки была куплена за средства, пожертвованные общественностью и предприятиями. Также, отмечает она, организация оказывала и продолжает оказывать активную помощь украинцам, находящимся в Литве.

"Мы покупаем и раздаем карты на сумму 115 евро, их мы уже раздали почти 65 тыс., а также 98 тыс. продуктовых пакетов", - сказала М. Пятроните.

С другой стороны, М. Пятроните не скрывает, что в последнее время поддержка значительно уменьшилась, поэтому, указывает она, последний – 56-й - грузовик организации был отправлен в Украину еще в ноябре.

"Продовольственный банк способен помочь Украине настолько, насколько могут помочь делающие пожертвования люди и бизнес-компании. К сожалению, в настоящее время мы ощущаем, что поддержка уменьшилась", - сказала представительница "Продовольственного банка".

Литовский Красный Крест в разных городах открыл 14 гуманитарных пунктов

Глава по коммуникациям Красного Креста Лука Лесаускайте отмечает, что с 24 февраля 2022 года организация раздала украинцам 53 984 гигиенических пакета. Также в 14 городах Литвы были открыты 14 гуманитарных пунктов, где помощь украинцам оказывают ежедневно.

"Многодетным семьям мы раздали 4 тыс. карт Gera dovana ("Хороший подарок") на 200 тыс. евро. С помощью Красного Креста Германии было куплено 7 035 карт на общую сумму 914,5 тыс. евро. Их раздали украинским семьям", - в переданном Elta комментарии приводит детали Л. Лесаускайте.

Также во время второго этапа раздали 3,3 тыс. карточек ТРЦ Akropolis, а также 270 карт RYO и 105 карт ТЦ Aušra – на это было потрачено 464 100 евро.

"Карты предназначены для многодетных семей, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, и людей пенсионного возраста", - добавила представительница Красного Креста.

Также совместно с пятью неправительственными организациями Красный Крест собрал 2 550 156,07 евро в рамках акции "Сердца и руки для Украины". Кроме того, организация реализует проект Vienybė težydi, целью которого является поддержка семей из Украины, в которых есть член семьи с инвалидностью. В настоящее время, по словам Л. Лесаускайте, на платформе Contribee более 60 семей, 34 901 евро от подписчиков и 18 000 евро от предприятий.

"За весь период мы собрали 120 тыс. евро от индивидуальных разовых спонсоров. Поддержки в виде товаров и услуг мы собрали на 1 206 966,54 евро. Бизнес пожертвовал в общей сложности 2 978 529 евро", - уточнила Л. Лесаускайте.

Представительница Красного Креста указывает, что организация в Украину вывезла 15 фур супов быстрого приготовления, 1 фуру медицинских средств, 6 фур медикаментов, 1 фуру спальных мешков и 15 фур одежды, спальных мешков и обуви.

Литовский Caritas: без щедрости литовцев и компаний мы бы не собрали такую поддержку

По словам генерального секретаря литовского Caritas Дейманте Букейкайте, с начала войны организация успела провести 5 акций, которые значительно способствовали поддержке людей, оставшихся в Украине.

"Мы провели одну кампанию по сбору средств совместно с литовскими католическими церквями и четыре акции по сбору конкретных предметов, средств и товаров по всей Литве", - отметила Д. Букейкайте.

Генеральный секретарь организации отмечает, что литовский Caritas также оказывает помощь беженцам из Украины, приехавшим в Литву.

"Вместе с другими 5 крупнейшими НПО Литвы Caritas участвует в совместной кампании по сбору средств "Сердца и руки для Украины", которая продолжается и по сей день", - рассказала Д. Букейкайте об оказываемой поддержке и добавила, что постоянная помощь военным беженцам в Литве через сеть организации Caritas представляется в 33 самоуправлениях страны.

По словам генерального секретаря литовского Caritas, в этом году организации удалось собрать более 750 тыс. евро финансовой поддержки – эти собранные средства предназначены для Caritas Украины.

"Также в Украину вывезено 14 грузов поддержки – фур с различными вещами, товарами, средствами, продуктами питания на сумму около 400 тыс. евро", - отметила Д. Букейкайте.

В настоящее время, по словам генерального секретаря организации, готовится отправка поддержки в Днепр для приютившихся там военных беженцев из Луганской области.

"Мы искренне благодарим каждого, помогающего страдающим от войны украинцам – как тех, кто жертвует средства, так и тех, кто жертвует время на волонтерскую работу, знания, вещи, товары, предметы. Без щедрости жителей и компаний мы бы не собрали такую ​​большую поддержку", - сказала глава литовского Caritas.