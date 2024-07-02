"Нож у горла": минимальная зарплата в Литве превысит важный показатель, но это принимают не все

Эта компания из Зарасайского района предоставляет зарплаты и в Вильнюсе и в других городах. Пацявичене сказала, что после повышения минимума всех работников сохранить не удастся.

„Если откровенно, для малого бизнеса – это нож у горла. Особенно это касается компаний, предоставляющих услуги, – они не покупают и не продают. (Когда надо) платить – все торгуются. А если вырастут налоги и зарплаты, продержаться будет сложнее“, – сказала директор компании Tik švara Йоланта Пацявичене.

Большинство представителей бизнеса не согласны с этим.

Центробанк Литвы представил подсчеты возможного повышения минимума. Сначала ЦБ предложил 1070 евро, а потом – 1016 евро. Минимум предлагается повысить с 2025 года. Профсоюзы убеждены, что зарплату должны увеличить до 1070 евро (782 евро „на руки“).

Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 924 евро „на бумаге“ или 708 евро „на руки“.

Не все собеседники журналиста охотно называли свои имена, но делились своим мнением с Delfi и говорили, что минимума вообще не должно быть.

Гершвалтайтене сказала, что после повышения минимума вырастут цены.

По ее словам, работникам больше пользы было бы от повышения необлагаемого налогами минимума.

„Наш бизнес очень маленький, конечно мы это почувствуем. Я всегда говорю, что, наверное, надо не минимум повышать: если главное помочь людям, а не собрать налоги, то надо увеличить необлагаемый мимимум“, – сказала директор компании Кристина Гершвалтайтене.

Представители компании Canticum, торгующей цветами, из Шакяйского района утверждают, что повышение минималки отрицательно скажется на бизнесе.

„По нашим подсчетам, можно повысить до 1070 евро – как ЦБ представил в первом варианте. Потом уже банк представил вариант в 1016 евро“, – сказала Delfi Крупавичене.

Председатель Литовского профсоюза „Солидарность“ Кристина Крупавичене считает, что минимум надо повысить до 1070 евро.

Напомним, что минимум в Литве платят только за неквалифицированный труд.

„Если напрямую – это повышение налогов. Понятно, что из-за инфляции минимум надо повышать, однако вот простое замечание: минимум не должны поднимать – работодатель должен сам назначать зарплату неквалифицированному работнику“, – сказал Ромас.

Ромас (настоящее имя редакции известно) занимается производством автодеталей. Он понимает, что людям не просто, но он заметил, что надо понять и бизнес.

Директор клининговой компании Švarus namas Витаутас Гарнялис сказал, что ему постоянно приходится повышать цены именно из-за роста минималки.

„Если правительство решить повышать, мы не будем сопротивляться. Рост нужен. Если видишь, какая инфляция, думаю, повышение зарплат это нормально. Не будет трагедии“, – сказала Кайрене, которая считает, что это решение несильно скажется на цена.

Глава компании SonReda из Кретингского района Лаура Кайрене согласна, что на проблему надо смотреть с перспективы работника.

„Если учесть цены, то без повышения минимума жители пойдут за пособиями. Многие люди должны за коммунальные услуги, т.е. за отопление – некоторые еще ждут компенсаций. Минимум особенно важен для женщин, воспитывающих детей“, – сказала Крупавичене.

По ее словам, после инфляции положение жителей очень тяжелое.

„Практически на такой же процент, на какой повышают минимум, мы должны повысить цены. Если сейчас повысят на 15% при нынешней экономической ситуации, будет плохо. Автоматически вырастут цены, трудно сказать, какой будет реакция клиентов, вряд ли обрадуются.

Увольнений, скорее всего, пока не будет, но все бремя ляжет на клиентов. В нашем секторе больше всего расходов связано именно с зарплатами“, – сказал Гарнялис.

„С учетом нынешней ситуации, минимум можно повысить на 5–7%, то было бы логично“, – сказал он.

Глава Tik švara Пацявичене считает, что налоги в Литве и без того большие, поэтому пора „поставить точку“.