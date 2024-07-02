"Нож у горла": минимальная зарплата в Литве превысит важный показатель, но это принимают не все

Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 924 евро „на бумаге“ или 708 евро „на руки“.
Центробанк Литвы представил подсчеты возможного повышения минимума. Сначала ЦБ предложил 1070 евро, а потом – 1016 евро. Минимум предлагается повысить с 2025 года. Профсоюзы убеждены, что зарплату должны увеличить до 1070 евро (782 евро „на руки“).
Большинство представителей бизнеса не согласны с этим.
„Если откровенно, для малого бизнеса – это нож у горла. Особенно это касается компаний, предоставляющих услуги, – они не покупают и не продают. (Когда надо) платить – все торгуются. А если вырастут налоги и зарплаты, продержаться будет сложнее“, – сказала директор компании Tik švara Йоланта Пацявичене.
Эта компания из Зарасайского района предоставляет зарплаты и в Вильнюсе и в других городах. Пацявичене сказала, что после повышения минимума всех работников сохранить не удастся.
Сравнение минимальных зарплат „на бумаге“ в Европе:
Представители компании Canticum, торгующей цветами, из Шакяйского района утверждают, что повышение минималки отрицательно скажется на бизнесе.
„Наш бизнес очень маленький, конечно мы это почувствуем. Я всегда говорю, что, наверное, надо не минимум повышать: если главное помочь людям, а не собрать налоги, то надо увеличить необлагаемый мимимум“, – сказала директор компании Кристина Гершвалтайтене.
По ее словам, работникам больше пользы было бы от повышения необлагаемого налогами минимума.
Гершвалтайтене сказала, что после повышения минимума вырастут цены.
Не все собеседники журналиста охотно называли свои имена, но делились своим мнением с Delfi и говорили, что минимума вообще не должно быть.
Ромас (настоящее имя редакции известно) занимается производством автодеталей. Он понимает, что людям не просто, но он заметил, что надо понять и бизнес.
„Если напрямую – это повышение налогов. Понятно, что из-за инфляции минимум надо повышать, однако вот простое замечание: минимум не должны поднимать – работодатель должен сам назначать зарплату неквалифицированному работнику“, – сказал Ромас.
Напомним, что минимум в Литве платят только за неквалифицированный труд.
Председатель Литовского профсоюза „Солидарность“ Кристина Крупавичене считает, что минимум надо повысить до 1070 евро.
„По нашим подсчетам, можно повысить до 1070 евро – как ЦБ представил в первом варианте. Потом уже банк представил вариант в 1016 евро“, – сказала Delfi Крупавичене.
По ее словам, после инфляции положение жителей очень тяжелое.
„Если учесть цены, то без повышения минимума жители пойдут за пособиями. Многие люди должны за коммунальные услуги, т.е. за отопление – некоторые еще ждут компенсаций. Минимум особенно важен для женщин, воспитывающих детей“, – сказала Крупавичене.
Глава компании SonReda из Кретингского района Лаура Кайрене согласна, что на проблему надо смотреть с перспективы работника.
„Если правительство решить повышать, мы не будем сопротивляться. Рост нужен. Если видишь, какая инфляция, думаю, повышение зарплат это нормально. Не будет трагедии“, – сказала Кайрене, которая считает, что это решение несильно скажется на цена.
Директор клининговой компании Švarus namas Витаутас Гарнялис сказал, что ему постоянно приходится повышать цены именно из-за роста минималки.
„Практически на такой же процент, на какой повышают минимум, мы должны повысить цены. Если сейчас повысят на 15% при нынешней экономической ситуации, будет плохо. Автоматически вырастут цены, трудно сказать, какой будет реакция клиентов, вряд ли обрадуются.
Увольнений, скорее всего, пока не будет, но все бремя ляжет на клиентов. В нашем секторе больше всего расходов связано именно с зарплатами“, – сказал Гарнялис.
„С учетом нынешней ситуации, минимум можно повысить на 5–7%, то было бы логично“, – сказал он.
Глава Tik švara Пацявичене считает, что налоги в Литве и без того большие, поэтому пора „поставить точку“.
О риске повышения цен и необходимости искать компромисс говорит и экономист Альгирдас Барткус.
„Что касается 1070 евро – хорошая сумма или нет, зависит от того, насколько хорош прогноз зарплат. Если темпы роста прогнозируют прежние или лучше, тогда получится, что 1070 евро - это около 43% от средней зарплаты („на бумаге“), которую прогнозируют в 2025 году“, – сказал Delfi Барткус.
Он заметил, что рост зарплат в Литве сейчас замедлился, это надо иметь в виду, решая вопрос минимума.
„Инфляция в Литве тоже значительно снизилась. Можно сказать, что ее уже нет. Соответственно, зарплата растет, но медленнее.
Поэтому если взять более умеренные прогнозы роста зарплат (…), то можно сказать, что эти 1070 евро, по сравнению с нынешними 924 - это очень много“, – считает экономист.
По его мнению, сильное повышение минимума приведет к росту цен.
Крупавичене обратила внимание на пик инфляции и его последствия.
„Послушайте: цены выросли, все подорожало, а простой человек, получающий минимум – пусть мучается? Пусть дальше не может себе позволить услуги, скоро хлеба не сможет купить. Средняя зарплата растет. Так почему „не замораживают“ зарплаты руководителям, получающим по 15 000–20 000 евро?“, – вопрошает она.
„Мы считаем, что причина инфляции иная: цены на энергетику, международные связи, сбои в разных звеньях, когда товары из Китая везут из других стран – это шутка. Но а самом деле причина инфляции - много других вещей, не повышение зарплат“, – считает Крупавичене, заметив, что нужно повышать и необлагаемый налогами минимум.
Барткус считает, что минимум должен расти, но умеренными темпами, например, до 1020 евро „на бумаге“.
Минимальную зарплату в Литве утверждает правительство с одобрения Трехстороннего совета и при учете показателей развития экономики и тенденций.