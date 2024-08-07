Новый прогноз синоптиков: в Литву возвращается сильная жара

В четверг ночью без дождя, местами ожидаются туманы, днем на северо-востоке, на востоке пройдут дожди. Ночью будет 12-15°C, на Куршской косе 16-18°C, днем 24-28°C, прохладнее будет у моря.

В выходные усилится ветер, чаще будут идти дожди, станет немного прохладнее. Выходные и понедельник будут прохладными. Со вторника ожидается потепление, с середины недели потеплеет, а на юге и юго-западе ожидается жара. Осадков будет немного, прогнозируют дожди с грозами“, – сказала синоптик.

„В ближайшие дни особых перемен не ожидается. Зона высокого атмосферного давления принесет спокойную погоду - ночи будут прохладными и туманными, днем будет приятно светить солнце, местами возможны летние дожди с грозами.

В пятницу ночью пройдут дожди, более обильные осадки ожидаются на западе страны, днем осадки ожидаются и на востоке страны, после обеда - дожди с грозами. Во время грозы усилится порывистый ветер. Ночью будет 14-17°C, у моря 18-19°C, днем 22-26°C, прохладнее будет у моря.

В субботу ночью сильные дожди с грозами (грозы ожидаются в основном на западе), днем время от времени будут идти дожди с грозами, больше осадков ожидается на востоке страны. Ночью будет 14-17°C, на Куршской косе 19°C, днем 19-24°C, теплее будет на юге.

В воскресенье ночью без особых осадков, днем время от времени дожди с грозами. Ночью будет 11-14°C, у моря 16-19°C, днем 19-21°C, на юге и юго-западе 22-24°C .