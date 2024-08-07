2024.08.07 13:09

Новый прогноз синоптиков: в Литву возвращается сильная жара

 
ru.DELFI.lt
Penktadienio popietę Vilniečiai leido prie Žaliųjų ežerų
Penktadienio popietę Vilniečiai leido prie Žaliųjų ežerų
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В ближайшие дни в Литве будет спокойно, выходные ожидаются дождливые, но затем вернется знойная погода. Что нас ждет рассказала синоптик Эльвира Латвенайте.

„В ближайшие дни особых перемен не ожидается. Зона высокого атмосферного давления принесет спокойную погоду - ночи будут прохладными и туманными, днем будет приятно светить солнце, местами возможны летние дожди с грозами.

В выходные усилится ветер, чаще будут идти дожди, станет немного прохладнее. Выходные и понедельник будут прохладными. Со вторника ожидается потепление, с середины недели потеплеет, а на юге и юго-западе ожидается жара. Осадков будет немного, прогнозируют дожди с грозами“, – сказала синоптик.

В среду днем будет 23-26°C, у моря 20-22°C.

В четверг ночью без дождя, местами ожидаются туманы, днем на северо-востоке, на востоке пройдут дожди. Ночью будет 12-15°C, на Куршской косе 16-18°C, днем 24-28°C, прохладнее будет у моря.

В пятницу ночью пройдут дожди, более обильные осадки ожидаются на западе страны, днем осадки ожидаются и на востоке страны, после обеда - дожди с грозами. Во время грозы усилится порывистый ветер. Ночью будет 14-17°C, у моря 18-19°C, днем 22-26°C, прохладнее будет у моря.

В субботу ночью сильные дожди с грозами (грозы ожидаются в основном на западе), днем время от времени будут идти дожди с грозами, больше осадков ожидается на востоке страны. Ночью будет 14-17°C, на Куршской косе 19°C, днем 19-24°C, теплее будет на юге.

В воскресенье ночью без особых осадков, днем время от времени дожди с грозами. Ночью будет 11-14°C, у моря 16-19°C, днем 19-21°C, на юге и юго-западе 22-24°C .

В понедельник без дождя. Ночью будет 9-14°C, у моря 16-18°C, днем 20-25°C.

Во вторник без дождя. Ночью будет 9-14°C, у моря 16-18°C, днем 23-26°C.

В среду ночью местами возможны небольшие дожди с грозами. Ночью будет 13-17°C, на Куршской косе 18-20°C, днем 26-31°C, на юге до 32-33°C.

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