Новый прогноз климатолога: уже ясно, каким будет начало весны

 
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Кажется, весеннее тепло, по крайней мере, ненадолго пришло раньше, чем началась календарная весна. Данные за февраль еще не выведены, но уже сейчас можно сказать, что февраль был на 3–6°C теплее среднего многолетнего показателя, сообщает климатолог Гинтаутас Станкунавичюс. Он рассказал, каким в этом году будет начало весны.

"В этом году зима началась рано, но рано и закончилась. А последний месяц зимы вообще больше похож на весну, по температуре об был ближе к апрелю или октябрю. Светлое время дня больше похоже на середину октября. В эти дни фиксировались абсолютные рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры.

Самым теплым был понедельник, когда на юге Литвы воздух прогрелся до + 12 – +13°C, а в средней части, на востоке и на севере страны было +9 – +11°C. Только у моря и на северо-востоке было +5 – +7°C. По ночам в большинстве районов также было больше 0, а местами на юге и на юго-востоке +6 – +7°C. Месячные данные еще не сведены, но видно, что февраль был на 3–6°C теплее среднего показателя", – сказал Станкунавичюс.

В ближайшие дни тепло никуда не уйдет, но будет немного прохладнее.

"Возвращаемся к прежним показателям - будет прохладнее, но без осадков. Завтра и послезавтра будет +6 – +11°C, теплее будет на юго-западе и на западе. По ночам ожидается выше нуля.

В воскресенье усилится полярный антициклон над Скандинавией.

В понедельник–вторник с северо-востока к странам Балтии двинется прохладная масса. Похолодает не сразу, в начале недели еще будет выше нуля, со вторника похолодает больше. По ночам будет нормальная для марта температура (-4 – +1°C), местами будет прохладнее. Днем будет чуть выше нуля, а на солнце – теплее. Небольшие осадки возможны только в начале и в конце следующей недели", – писал Станкунавичюс.

Он представил и долгосрочный прогноз.

"Данные долгосрочного прогноза показали, что теплой весны в Литве не будет, ожидается похолодание", – заметил климатолог.

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