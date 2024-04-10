Новый президентский рейтинг: еще один рекорд

В список были включены кандидат демократического союза "Во имя Литвы " Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, самовыдвиженцы Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус и Валдас Туткус.

За ним – кандидат "крестьян" Аурелиюс Вегига, который уже снял свою кандидатуру с участия в выборах - в феврале 2,6%, в марте – 3,1%.

Лидером рейтинга по-прежнему остается нынешний президент Гитанас Науседа - в феврале 28,5%, в марте - 30,4% голосов респондентов. Это самый лучший результат Науседы за последнее время.

Уже сейчас ясно, что трое самовыдвиженцев в выборах участвовать не будут, поскольку не набрали 20 000 подписей. В рамках опроса они собрали меньше чем по 2% голосов.

Вариант "другой кандидат" в феврале выбрали 7,5%, а в марте – 7,6% участников опроса.

И в феврале и в марте 8,1% респондентов сказали, что не пойдут на выборы, а ответ "не знаю, за кого голосовать" в феврале выбрали 15,1%, а в марте 16,2% участников опроса.