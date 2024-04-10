Новый президентский рейтинг: еще один рекорд

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Pretendentai į kandidatus prezidento rinkimuose.
Pretendentai į kandidatus prezidento rinkimuose.
ФОТО: DELFI

До президентских выборов остался всего месяц. Отрыв действующего президента от конкурентов продолжает расти. Таковы результаты нового опроса, проведенного по заказу портала Delfi компанией Spinter tyrimai 18–28 марта.

Лидером рейтинга по-прежнему остается нынешний президент Гитанас Науседа - в феврале 28,5%, в марте - 30,4% голосов респондентов. Это самый лучший результат Науседы за последнее время.

На втором месте – самовыдвиженец адвокат Игнас Вегеле - в феврале 13,4%, в марте – 11,9%.

Третье место рейтинга занимает кандидат консерваторов премьер-министр Ингрида Шимоните – 12,8% в феврале и 10,1% в марте.

Далее идет кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас - 4,3% в феврале и 5,8% в марте.

Пятое место – самовыдвиженец Ремигиюс Жемайтайтис - в феврале 4,7%, в марте – 4,2%.

За ним – кандидат "крестьян" Аурелиюс Вегига, который уже снял свою кандидатуру с участия в выборах - в феврале 2,6%, в марте – 3,1%.

Седьмое место занимает самовыдвиженец Эдуардас Вайткус - в феврале 1,7%, в марте – 2,6%.

В список были включены кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, самовыдвиженцы Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус и Валдас Туткус.

Уже сейчас ясно, что трое самовыдвиженцев в выборах участвовать не будут, поскольку не набрали 20 000 подписей. В рамках опроса они собрали меньше чем по 2% голосов.

Вариант "другой кандидат" в феврале выбрали 7,5%, а в марте – 7,6% участников опроса.

И в феврале и в марте 8,1% респондентов сказали, что не пойдут на выборы, а ответ "не знаю, за кого голосовать" в феврале выбрали 15,1%, а в марте 16,2% участников опроса.

Аналитики указали, что Науседа пользуется одинаковой популярностью среди представителей всех социальных и демографических слоев. Вегеле больше привлекает респондентов со средним образованием или ниже среднего, с небольшими или средними доходами, жителей районных центров и сельской местности. Шимоните привлекает жителей больших городов, людей с высшим образованием и большими доходами.

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