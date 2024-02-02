Новый поворот в истории вильнюсского стадиона: проект будет спасать Авулис

"Сегодня мы представим все новости об обросшем легендами строительстве многофункционального комплекса. Из проекта выходит фонд BaltCap,на его место приходит Hanner", – сказал мэр.

"По сути, у нас остается действующий договор с концессионером, проект жив, определенные моменты позже будут согласованы и представлены горсовету, но основная мысль - сегодня у нас есть принципиальное соглашение между Hanner и BaltCap о передаче акций", – прибавил глава города.

Основные шаги будут предприняты в ближайшее время, сказал Бенкунскас.

На ближайшем заседании горсовета представят проект решения об изменении договора с концессионером, цена будет индексироваться. Сумму мэр не назвал.

"Проводили анализы, подсчеты, поскольку договор сложный, там есть разные подсчеты, их согласовывают с контролирующими ведомствами. В ближайшее время будут названы суммы, их представят горсовету и обществу", – заметил Бенкунскас.