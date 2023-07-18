18 июля 2023 г. 11:38

Новым руководителем Вильнюсского старого театра станет танцевальный критик Аудронис Имбрасас

 
ru.DELFI.lt
Audronis Imbrasas
Audronis Imbrasas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Вильнюсским старым театром будет руководить нынешний директор Висагинского центра культуры, танцевальный критик, менеджер по культуре Аудронис Имбрасас. Он выиграл конкурс на должность нового руководителя театра.

Из восьми претендентов ему удалось набрать наибольше количество баллов.

А. Имбрасас 2016-2017 гг. занимал должность заместителя министра культуры с 1995 по 2016 год. Возглавлял Информационный центр литовского танца, 2002-2015 гг. - для центра современного искусства Mēnu paustuvė. А. Имбрасас инициировал различные проекты и мероприятия, работал корреспондентом в прессе. Имеет дипломы артиста балета и журналиста, проходил стажировки в сфере сценического искусства, академических организациях Европы, Азии и США, был экспертом многих культурных фондов и программ.

В соответствии с правовыми актами правоохранительные органы проводят проверку на соответствие должности победителя конкурса. Срок полномочий директора Вильнюсского Старого театра – пять лет.

В настоящее время театром руководит Ольга Полевикова.

Прошлой осенью Русский драматический театр Литвы был переименован в Вильнюсский старый театр. Споры о названии Русского драматического театра в публичном пространстве разгорелись весной 2022 года. Тогда режиссер Гинтарас Варнас предложил не только изменить название, но и создать новый театр, объединяющий все национальные меньшинства.

В мае по приказу министра культуры была сформирована рабочая группа по разработке рекомендаций по направлению деятельности Русского драматического театра Литвы и изменению его названия, которая представила свои рекомендации министру.

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