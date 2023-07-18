Новым руководителем Вильнюсского старого театра станет танцевальный критик Аудронис Имбрасас

Из восьми претендентов ему удалось набрать наибольше количество баллов.

А. Имбрасас 2016-2017 гг. занимал должность заместителя министра культуры с 1995 по 2016 год. Возглавлял Информационный центр литовского танца, 2002-2015 гг. - для центра современного искусства Mēnu paustuvė. А. Имбрасас инициировал различные проекты и мероприятия, работал корреспондентом в прессе. Имеет дипломы артиста балета и журналиста, проходил стажировки в сфере сценического искусства, академических организациях Европы, Азии и США, был экспертом многих культурных фондов и программ.

В соответствии с правовыми актами правоохранительные органы проводят проверку на соответствие должности победителя конкурса. Срок полномочий директора Вильнюсского Старого театра – пять лет.

В настоящее время театром руководит Ольга Полевикова.