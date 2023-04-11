Новый столичный мэр и горсовет присягнут 26 апреля

В новом Совете на благо вильнюсцев будут работать 20 женщин и 31 мужчина. Их них 19 представителей партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, 9 – Партии свободы, 9 – партии "Свобода и справедливость", 7– Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, 4 – социал-демократической партии Литвы и 3 представителя Национального объединения.

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Принося присягу, члены Совета и мэр пообещают уважать и соблюдать Конституцию Литовской Республики и ее законы, добросовестно выполнять все обязанности члена муниципального совета и воздерживаться от действий, нарушающих права и общественные интересы жителей.

Заседание пройдет под председательством новоизбранного мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, отмечается в пресс-релизе.

"Новому Совету в первую очередь желаю содержательной, конструктивной и вдохновляющей работы. Способность прислушиваться к аргументам коллег, просьбам вильнюсцев и тесное сотрудничество с администрацией самоуправления чрезвычайно важны для создания Вильнюса всей нашей мечты", – отмечает В. Бенкунскас.