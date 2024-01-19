Новый скандал в Католической церкви: услышав о подозрениях, священник покинул пост

"Нам очень неприятно", – сказал епископ.
Разговоры о том, что настоятель приходов Св. Анны в Альвитасе и Св. Троицы в Ланкялишкисе Витаутас Каёкас (1971 г.р.) мог не соблюдать целибат и является отцом нескольких детей, появились давно.
Однако эту информацию никто не подтверждал, а прихожане с такими слухами смирились и даже считали, что их ксендза оговаривают. Правда, были и те, кто знал правду, но священника не осуждал – ведь он хороший человек, столько добрых дел сделал для прихода.
О возможных связях священника сообщили и полиции, но она не начала расследование за отсутствием состава преступления.
А информация на самом деле была скандальная – сообщалось, что у священника, который возглавлял приходской детский дом, могли быть сексуальные отношения с несовершеннолетней воспитанницей. Позже девушка родила детей, а сейчас покинула Альвитас, но продолжает общаться со священником.
Епископ Норвила сказал Delfi, что они информацию о связи Каёкаса с воспитанницей детского дома получили только в декабре 2023 года.
После беседы с епископом Каёкас решил покинуть свой пост. Об этом епархия сообщила 8 января 2024 года.
Ксендз: когда не можешь комментировать, принимаешь, как есть
Каёкас отказался от приходов, но не снял сутану – он остается ксендзом, только "не исполняющим обязанности".
"Я ушел по состоянию здоровья", – сказал он Delfi.
– Настоятель, вы столько лет отдали служению Церкви и вдруг решили уйти. Удивили всех своим решением.
– Знаете, здоровье. Было много забот – одно строительство, другое, видно так меня утомило, что я еле хожу.
– В епархии мне сказали, что есть другие причины вашего ухода.
– Что можешь сказать людям, которые комментируют, что они видят, что понимают...
– Говорят, у вас есть семья с бывшей воспитанницей.
– Ну, такое многие могут говорить, но что тут будешь комментировать, как говорится, пока ты жив, о тебе говорят, могут разные истории сочинять.
– Так у вас нет детей?
– Ну так я же... Знаете, как я говорил, комментариев много разных может быть, знаете, весь мир говорит об одном человеке, о политике или о ком-то еще, что тут можно комментировать. Ничего.
– Так есть у вас дети? Вы не ответили...
– Как это понимать?
– Говорят, у вас семья с бывшей воспитанницей детского дома, есть дети...
– Ну, семьи у меня нет.
– Я понимаю, вы не женаты, но семья может быть и неофициальная, без регистрации брака.
– Я же говорю, если надо реагировать на такие разговоры, какие-то анонимные письма или еще что-то...
– Не отпирайтесь, вам известно, о чем говорят...
– Всю жизнь были разные разговоры, знаете ли, я слышал всякие разговоры. Как и каждый, как политики реагируют, так и я спокойно реагирую.
– Но если у вас нет детей, а все говорят, что есть, а вы священник...
– И что сейчас? Мне на кого-то в суд подавать, я ведь не знаю, ни кто, ни где об этом говорит. А когда пишут анонимно... Когда есть доказательства, одно, а тут не хочется даже углубляться в это.
– Как на это отреагировала епархия?
– Я не знаю, как они реагируют, надо у них спрашивать.
– А с епископом вы это не обсуждали?
– Что? Я не знаю, что там обсуждали. Конечно, разговоры разные были, были личные с епископом. Так вот, мне пора, меня люди ждут, извините, больше говорить не могу. А эти все разговоры (...).Принимаешь, как есть...
– А о детях вы заботитесь? Поддерживаете связь с их матерью?
– Я... я... я забочусь о том, о чем сейчас забочусь, в первую очередь о своем здоровье, такие вот дела.
Епископ: все мы люди – с достоинствами и слабостями
Каёкас так и не ответил на вопрос, есть ли у него дети. Епископ Норвила был более откровенным – хотя и не хотел говорить об этой скандальной истории.
"Лучше у него спрашивать, он попросил освободить его от должности, сейчас мы все равно должны выяснить все детали, проводится расследование, пока оно не закончилось - мы ничего не комментируем", – сказал Норвила.
Только когда епископ узнал, что журналист Delfi знает о связи настоятеля с воспитанницей детского дома, он признал, что расследование посвящено именно этому вопросу, а информацию они получили перед Рождеством.
"Конечно, нам очень грустно и неприятно, но такова реальность, пока я не хочу ничего комментировать, мы должны выяснить все обстоятельства, такой порядок", - сказал Норвила.
"К сожалению, иногда такое случается, все мы люди – с достоинствами и слабостями", - продолжил он.
О событиях в деревне Альвитас известно и работникам Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией. В декабре они ездили в деревню, чтобы выяснить, действительно ли у священника были отношения с воспитанницей детского дома.
Услышанное их шокировало – некоторые люди считали, что нечего этим интересоваться, ведь это дело двух взрослых людей - священника и девушки, а если потребуется, прихожане позаботятся о детях настоятеля.
Глава центра Кристина Мишинене признала, что пока у нее нет точных данных о происходившем в деревне, но полученные новости ее беспокоят.
"Эта история не о влюбившейся в настоятеля женщине, мы бы таким не занимались, – сказала Delfi Мишинене. – У нас нет точных данных о том, что происходило в детском доме, но если факты о сексе с несовершеннолетней подтвердятся, я назвала бы это преступлением. На сегодняшний день много таких дел из Каунасского округа идет в суд, совершеннолетних обвиняют в отношениях с несовершеннолетними – почему священник должен быть исключением? Я уже не говорю о моральной стороне истории – как мог директор детского дома пользоваться уязвимостью подростка и вовлекать ее в любовные игры?
Повторяю, если факт подтвердиться, это будет еще одна болезненная страница в истории церкви – могут ли священники возглавлять детские дома, какая цель таких функций? У нас есть много дипломированных профессионалов, которые могут занимать такую позицию, соблюдать этику и требовать этого от подчиненных".