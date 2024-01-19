Новый скандал в Католической церкви: услышав о подозрениях, священник покинул пост

Епископ Норвила сказал Delfi, что они информацию о связи Каёкаса с воспитанницей детского дома получили только в декабре 2023 года.

А информация на самом деле была скандальная – сообщалось, что у священника, который возглавлял приходской детский дом, могли быть сексуальные отношения с несовершеннолетней воспитанницей. Позже девушка родила детей, а сейчас покинула Альвитас, но продолжает общаться со священником.

О возможных связях священника сообщили и полиции, но она не начала расследование за отсутствием состава преступления.

Однако эту информацию никто не подтверждал, а прихожане с такими слухами смирились и даже считали, что их ксендза оговаривают. Правда, были и те, кто знал правду, но священника не осуждал – ведь он хороший человек, столько добрых дел сделал для прихода.

Разговоры о том, что настоятель приходов Св. Анны в Альвитасе и Св. Троицы в Ланкялишкисе Витаутас Каёкас (1971 г.р.) мог не соблюдать целибат и является отцом нескольких детей, появились давно.

"Нам очень неприятно", – сказал епископ.

– Ну так я же... Знаете, как я говорил, комментариев много разных может быть, знаете, весь мир говорит об одном человеке, о политике или о ком-то еще, что тут можно комментировать. Ничего.

– Так у вас нет детей?

– Ну, такое многие могут говорить, но что тут будешь комментировать, как говорится, пока ты жив, о тебе говорят, могут разные истории сочинять.

– Говорят, у вас есть семья с бывшей воспитанницей.

– Что можешь сказать людям, которые комментируют, что они видят, что понимают...

– В епархии мне сказали, что есть другие причины вашего ухода.

– Знаете, здоровье. Было много забот – одно строительство, другое, видно так меня утомило, что я еле хожу.

– Настоятель, вы столько лет отдали служению Церкви и вдруг решили уйти. Удивили всех своим решением.

"Я ушел по состоянию здоровья", – сказал он Delfi.

Каёкас отказался от приходов, но не снял сутану – он остается ксендзом, только "не исполняющим обязанности".

Ксендз: когда не можешь комментировать, принимаешь, как есть

После беседы с епископом Каёкас решил покинуть свой пост. Об этом епархия сообщила 8 января 2024 года.

– Так есть у вас дети? Вы не ответили...

– Как это понимать?

– Говорят, у вас семья с бывшей воспитанницей детского дома, есть дети...

– Ну, семьи у меня нет.

– Я понимаю, вы не женаты, но семья может быть и неофициальная, без регистрации брака.

– Я же говорю, если надо реагировать на такие разговоры, какие-то анонимные письма или еще что-то...

– Не отпирайтесь, вам известно, о чем говорят...

– Всю жизнь были разные разговоры, знаете ли, я слышал всякие разговоры. Как и каждый, как политики реагируют, так и я спокойно реагирую.

– Но если у вас нет детей, а все говорят, что есть, а вы священник...

– И что сейчас? Мне на кого-то в суд подавать, я ведь не знаю, ни кто, ни где об этом говорит. А когда пишут анонимно... Когда есть доказательства, одно, а тут не хочется даже углубляться в это.

– Как на это отреагировала епархия?

– Я не знаю, как они реагируют, надо у них спрашивать.

– А с епископом вы это не обсуждали?