Новый скачок: в Литве зафиксировано 2010 новых случаев коронавируса

Впервые заразилось 1492 человек, повторно - 496, 20 - в третий раз.
По последним данным, в больницах проходит лечение 151 пациент, из них 9 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 516,7 случая. Доля положительныхтестов за последние семь дней немного снизилась и была 50,8%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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