Новый штамм – уже не только в Аникщяй: он связан с устойчивостью к вакцинам

Об этом в среду информировал глава Биобанка Сантаришкской клиники Даниэлюс Наумовас.

"На прошлой неделе мы в лаборатории выявили 9 случаев нового штамма. Они из Вильнюсского, Каунасского, Утенского и Мариямпольского округов. Во многих местах есть", – сказал ученый.

Во вторник Национальный центр общественного здравоохранения информировал, что в Аникщяй установили 35 случаев нового штамма E848K.

По словам ученого, этот штамм похож на бразильскую и южноафриканскую мутации, поэтому отличается устойчивостью к вакцинам.

"Мутация E848K относится к опасным бразильскому и южноафриканскому штаммам. Она устойчива к вакцине", – сказал Наумовас.

По словам ученого, мутация, у которой до сих пор не было кодового названия, получила название B.1.620.

Дать мутации кодовое название предложили Наумовас и его коллеги Гитис Дудас и Ингрида Олендрайте.

"Эту мутацию вряд ли можно назвать литовской или аникщяйской, как хотят некоторые. Это не новая мутация, она уже была обнаружена во Франции, Германии, Бельгии, даже в США. Первый ее случай был зафиксирован в феврале во Франции. Но нельзя сказать, что она там появилась, скорее всего, ее туда привезли", – сказал биолог, заметив, что вероятно, ее привезли из Африки.

Просто какое-то время эта мутация встречалась редко, и ее не исследовали.

"Этот штамм не распространяется с такой быстротой, как британский", – прибавил ученый.

В Литве на сегодняшний день установлено 1646 случаев британского штамма и 10 южноафриканского.