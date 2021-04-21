Новый штамм – уже не только в Аникщяй: он связан с устойчивостью к вакцинам

Об этом в среду информировал глава Биобанка Сантаришкской клиники Даниэлюс Наумовас.
"На прошлой неделе мы в лаборатории выявили 9 случаев нового штамма. Они из Вильнюсского, Каунасского, Утенского и Мариямпольского округов. Во многих местах есть", – сказал ученый.
Во вторник Национальный центр общественного здравоохранения информировал, что в Аникщяй установили 35 случаев нового штамма E848K.
По словам ученого, этот штамм похож на бразильскую и южноафриканскую мутации, поэтому отличается устойчивостью к вакцинам.
"Мутация E848K относится к опасным бразильскому и южноафриканскому штаммам. Она устойчива к вакцине", – сказал Наумовас.
По словам ученого, мутация, у которой до сих пор не было кодового названия, получила название B.1.620.
Дать мутации кодовое название предложили Наумовас и его коллеги Гитис Дудас и Ингрида Олендрайте.
"Эту мутацию вряд ли можно назвать литовской или аникщяйской, как хотят некоторые. Это не новая мутация, она уже была обнаружена во Франции, Германии, Бельгии, даже в США. Первый ее случай был зафиксирован в феврале во Франции. Но нельзя сказать, что она там появилась, скорее всего, ее туда привезли", – сказал биолог, заметив, что вероятно, ее привезли из Африки.
Просто какое-то время эта мутация встречалась редко, и ее не исследовали.
"Этот штамм не распространяется с такой быстротой, как британский", – прибавил ученый.
В Литве на сегодняшний день установлено 1646 случаев британского штамма и 10 южноафриканского.
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