Новый штамм грозит серьезными проблемами: будут новые рекорды заболеваемости

"Будут новые рекорды. Это факт. От этого мы никуда не убежим. Количество больных – такое, о каком и подумать не могли, это не конец. Не стоит думать, что этот штамм неопасен для здоровья. Что он пройдет бесследно. Что это обычная простуда", – писала Лингене.

"Если не верите, послушайте врачей. Я не отрицаю, что привитые переносят болезнь легче (...). Но есть и такие люди, которые прививки необязательно защитят (...). Этим этот вирус и опасен, нередко серьезно болеют те, кто думает, что легко перенесет болезнь", – заметила она.

Она рассказала об интересной беседе с медиками из-за границы.

"Они говорят о том, что в недалеком будущем нас ждет вызов – выяснить последствия этой болезни, ведь то, что происходит с некоторыми пациентами выходит за рамки медицинских данных", – сказала специалист.

Коллеги рассказали Лингене, что есть много случаев, когда профессиональные спортсмены после этого вируса стали инвалидами-колясочниками, несмотря на то, что они были привиты и вели здоровый образ жизни.

Поэтому, она заметила, что на фоне многочисленных случаев, когда эта болезнь протекала в легкой форме, есть исключения.

"Самая большая ошибка на сегодняшний день, верить, что Sars-Cov-2 неопасен. Мы не знаем, что будет с переболевшими потом. Например, через год", – писала Лингене.

По ее словам, давно известно, что избыточный вес, болезни сердца и сосудов могут осложнить течение коронавируса, однако каждый из нас - отдельный механизм со своими особенностями. Поэтому сложно прогнозировать, как вирус подействует на каждого из нас.

"Слава Богу, мы знаем, как с ним бороться, но у нас нет еще достаточно информации о последствиях болезни", – заметила Лингене.