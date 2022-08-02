Новый штамм COVID-19 отличается специфическими симптомами, в Сантаришкес заполнены все больничные койки

Глава Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс сказал, что с учетом происходящего и роста числа больных COVID-19, клиника готовится к возможному ухудшению ситуации, несмотря на то, что очень тяжелых случаев в больнице пока нет.

"Честно говоря, все ковидные койки заняты. У нас их 37, но в реанимации нет ни одного пациента. Новый штамм, новая волна инфекции отличается тем, что сложных, тяжелых случаев намного меньше, чем прежде", – сказал профессор.

По его словам, новый штамм омикрона BA.5 отличается специфической симптоматикой, но ее основная черта, наверное, еще более быстрое распространение (на треть быстрее, чем прежде).

Напомним, что врач лаборатории Antėja Эгле Марцюшкене уже называла симптомы: основной симптом нового вируса – насморк, поэтому инфекцию легко перепутать с простой простудой. Кроме того, люди жалуются на боли в горле, головные боли, сильный кашель и усталость.

"Еще один симптом этого субварианта – сильное потоотделение ночью, но это может быть также признаком других болезней. Ночью потеют также люди с разными формами рака или больные туберкулезом", – пояснила она.

"Еще одна особенность, которая нас радует - отсутствие очень серьезных случаев", – порадовался Янкявичюс.

Врач сказал, что сейчас наблюдаются повторные случаи заражения COVID-19, раньше их было немного.

"Если прежние штаммы давали не больше 5% повторных заражений, то сейчас это почти 20%, но все же большая часть жителей у нас и врачей привиты. Это защищает от тяжелой болезни. Мы прогнозируем рост числа больных, но мы не думаем, что эпидемия достигнет такого уровня как в прошлом и позапрошлом году. Мы не паникуем, мы готовим резервные койки и очень надеемся, что врачи и работники будут болеть реже", – заметил профессор.

Он считает, что болезнь быстро распространяется не только из-за специфики нового штамма, но и из-за халатности людей. "Посмотрите, больше всего новых случаев фиксируют на курортах – в Паланге, Неринге, Друскининкай. О чем это говорит? Люди на курортах расслабляются, реже используют защиту".

Врач подчеркнул: вакцина на 100% не защищает, но облегчает течение болезни.

Янкаускас напомнил, что с 1 августа люди старше 60 лет могут привиться второй бустерной дозой вакцины.