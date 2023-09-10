Новый ролик ЦРУ для россиян: неужели снимали в Вильнюсе?

 
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) поделилось новым видео, которое вызвало вопрос. Пользователи социальных сетей из Вильнюса предполагают, что видео было снято в столице Литвы, пишет madeinvilnius.lt

Видео на Youtube появилось 7 сентября.

В тексте к видео сказано, что на нем представлен мнимый житель России, который принял непростое, но важное решение связаться с ЦРУ через анонимную систему.

"ЦРУ хочет узнать правду о России, поэтому мы ищем надежных людей, которые знают правду и могут поделиться ею с нами. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", – сказано в описании.

"Мы понимаем, что россияне могут завязать контакт с ЦРУ в силу разных обстоятельств. Мы ценим и уважаем людей, которые хотят общаться с нами. Наш профессиональный долг - защита всех, кто работает с нами во всем мире.

Вы офицер? Работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высших технологий или общаетесь с людьми, работающими в этих сферах? У вас есть информация об экономике РФ и руководстве страны?

Свяжитесь с нами. Быть может, окружающие не хотят слышать правду. Мы - хотим", – сказано в видео.

В кадр с 11 по 14 секунду действительно попадает вход во Дворец культуры МВД и лестница внутри этого здания, а дворы многоквартирных домов, по которым проходит герой ролика, напоминают спальные районы Вильнюсе.

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