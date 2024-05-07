Новый рейтинг: жители дали очень низкую оценку деятельности правительства

На первом месте рейтинга – оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) в марте - 14,3%, в апреле – 14%.
Второе место рейтинга – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в марте 9,3%, в апреле 10,6%.
Далее идет – Движение либералов (в марте 6,5%, в апреле 6,8%). ж
Четвертое место – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (в марте 7,7%, в апреле – 6,6%).
На пятом месте – оппозиционный союз "Во имя Литвы" - в марте 5,3%, в апреле 5,8%.
Далее идет партия "Заря Немана" - в марте 3,8%, в апреле – 5,1% голосов.
Седьмое место – правящая Партия свободы - в марте 5%, в апреле – 3,5% участников опроса.
На восьмом месте – оппозиционная Партия труда, в марте 2,5%, в апреле – 2,2% участников опроса.
Последнее место рейтинга занимает "Национальное объединение" - в марте 2,7%, в апреле 2% участников опроса.
За остальные партии намеревались голосовать меньше 2% респондентов.
За другие партии в марте голосовали бы 10,6%, а в апреле 11,9% участников опроса.
В марте 9,5%, а в апреле 11,6% респондентов не собирались голосовать вообще.
22,8% в марте и 19,9% в апреле сказали, что не знают, за кого голосовать.
У респондентов спрашивали также, кто, по их мнению, лучше всего подходит на роль премьер-министра страны.
Больше всего голосов получила лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - в марте 12,7%, а в апреле – 10,2%.
Премьер-министр Ингрида Шимоните занимает второе место - в марте 6,9%, в апреле – 9,2%.
Третье место рейтинга – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в марте 5,3%, в апреле – 6,2% участников опроса.
Далее идет лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - 6,5% в марте и 5,3% в апреле.
Пятое место – лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис - в марте 3,5%, в апреле 4,1% голосов.
За ним – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (в марте 3,6%, в апреле 3,5% респондентов).
Седьмое место – "крестьянин" Аурелиюс Верига (в марте 3,8%, в апреле – 3,5%).
Далее идет представитель демократического союза "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс (в марте 2,1%, в апреле – 3,1%).
Глава компании Litgrid Рокас Масюлис занимает девятую строку рейтинга - в марте 2,9%, в апреле – 2,7% участников опроса.
На последнем месте рейтинга лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - в марте 3%, в апреле – 2,3%.
По традиции респондентов спрашивали, как они оценивают деятельность правительства Литвы. Положительно или скорее положительно в марте деятельность правительства оценили 24,5% респондентов, а в апреле 20,9%. Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительство оценили 68% в марте и 71,6% в апреле.
Это самая плохая оценка правительства за весь срок полномочий с января 2021 года.