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В таблице партийных рейтингов по-прежнему наблюдается стагнация, таковы данные опроса, проведенного Baltijos tyrimai. Жители по-прежнему благоприятнее всего оценивают социал-демократов, не особенно меняется оценка правящих консерваторов и оппозиционных "крестьян".
Новый рейтинг – затишье перед бурей: все изменит новый игрок
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В опросе еще не было демократического союза "Во имя Литвы", основанного экс-премьером Саулюсом Сквернялисом, который мог серьезно повлиять на результаты рейтинга.

24 января – 4 февраля Baltijos tyrimai провела опрос, результаты которого показали, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получили бы социал-демократы. За них намереваются голосовать 16% участников опроса.

По данным опроса, 5% барьер перешагнули бы еще 5 партий.

За "крестьян" и Партию труда планировали голосовать по 9% респондентов.

Еще по 8% голосовали бы за консерваторов и "Свободу и справедливость" и 7% - за Движение либералов.

За другие партии голосовало бы меньше избирателей: по 3% за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей и Партию свободы, по 1% за Литовскую партию регионов и Союз народа и справедливости.

3% участников опроса указали, что голосовали бы за другую партию (значит, не выбрали ни одной из 10 представленных). Почти все они указали, что голосовали бы за союз "Во имя Литвы".

Более ясной картина будет после февральского опроса, когда в список войдет партия, основанная Сквернялисом.

33% респондентов указали, что не будут участвовать в выборах или не знают, за кого голосовать.

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