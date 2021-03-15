На третьем месте остается Движение либералов (9%), далее идет Партия свободы (8,2%).
Ниже 5% упали соцдемы (4,5%), Партия труда (4%). 3,1% по данным опроса получила бы Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, 3% партия "Свобода и справедливость". Еще 7,2% голосовали бы за другую партию, а не голосовали бы 16,6% участников опроса.
У респондентов спрашивали, кто лучше, по их мнению, подходит на пост премьер-министра. Большинство выбрало действующего премьера Ингриду Шимоните – 29,8% (в январе 34,2%). На втором месте идет Сквернялис - 11,2% (в января 7,6%). На третьем месте европарламентарий Вилия Блинкявичюте - 4,7% (в январе 2,2%).
Далее идут Виктория Чмилите-Нильсен (3,6%, было 6,5%), Рокас Масюлис (3,5%, было 2,3%), Витянис Андрюкайтис (2,3%, было 1,5%).
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