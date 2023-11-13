Новый рейтинг: символическое поражение Шимоните и серьезный сигнал правительству

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis.
Vilija Blinkevičiūtė, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis.
ФОТО: DELFI

По данным результатов нового рейтинга премьер-министр Ингрида Шимоните впервые уступила первую позицию в рейтинге наиболее подходящих кандидатов на пост премьера. Опрос был проведен по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 17–28 октября.

В рейтинге политических партий по-прежнему лидирует Социал-демократическая партия Литвы - 13,5% в сентябре и 15,5% в октябре.

На втором месте – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В сентябре за эту партию голосовали бы 9,1%, в октябре – 10,5% респондентов.

Далее идет Движение либералов - соответственно 7,5% и 7,4% участников опроса.

Четвертое место – оппозиционная партия Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в сентябре 5,6%, в октябре 6,5% участников опроса.

На пятом месте - демократический союз "Во имя Литвы" - соответственно 5,3% и 5,5%.

Далее идет правящая Партия свободы - 3,4% в сентябре и 3,5% в октябре.

Седьмое место – Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) - 2,1% в сентябре и 3,4% в октябре.

Восьмое место занимает партия "Свобода и справедливость" - соответственно 3% и 2,2%.

В конце таблицы - Партия регионов (в сентябре 1,6%, в октябре 2,1%).

В сентябре 6,8%, а в октябре – 7,8% намеревались голосовать за другую партию. Еще 15,9% в сентябре и 13,6% в октябре не собирались голосовать. 25% в сентябре и 22% в октябре не знали, за кого голосовать.

По традиции респондентов спрашивали, кто по их мнению является наилучшим кандидатом на пост премьер-министра страны.

Тут ждал сюрприз. В декабре 2020 года результат действующего премьера Ингриды Шимоните был 36,6%, в декабре 2021 - 16,7%, а в декабре 2022 г. – 16%. В апреле 2023 г. рейтинг Шимоните и лидера соцдемов Вилии Блинкявичюте был почти идентичным – 8,9% и 8,8%. В октябре 2023 года на первое место вышла Блинкявичюте - 8,2% (в сентябре 6,8%).

Результат Шимоните в сентябре был 10,9%, а в октябре – 8%, она занимает вторую позицию.

На третьем месте в рейтинге – экс-премьер Саулюс Сквернялис (в сентябре 3,9%, в октябре – 5,6%).

Четвертое место – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (соответственно 1,4% и 4,4%).

Далее идет депутат Ремигиюс Жемайтайтис – 3,6% в сентябре и октябре.

Шестое место – социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис - в сентябре 1,2%, в октябре - 3,5%.

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 3,7% и 3%.

Представитель ЛСКЗ Аурелиюс Верига занимает следующую позицию с 4% в сентябре и 2,9% в октябре.

Девятое место – экс-премьер Альгидас Буткявичюс - соответственно 2,8% и 2,5% участников опроса.

Последнее место в таблице - лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис - 1,4% в сентябре и 2,1% в октябре.

Как обычно, участников опроса просили оценить деятельность правительства. В сентябре положительно или скорее положительно правительство оценили 23,6%, а в октябре – 24,4% респондентов.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства оценили 67% в сентябре и 65,8% в октябре.

Еще 9,4% в сентябре и 9,8% в октябре сказали, что не знают, как оценить деятельность правительства.

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