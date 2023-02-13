Новый рейтинг: последствия скандала с Бартошявичюсом уже стали заметны

Погрешность результатов опроса - 3,1%.

На первом месте – оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (в декабре за нее планировали голосовать 12,1%, а в январе – 12,2% респондентов).

На втором месте Демократическая партия "Во имя Литвы" - в декабре 9,9%, в январе – 12%.

На третьем месте Союз отечества–Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В декабре за эту партию голосовали 13,5%, а в январе – 11,4% респондентов.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в декабре за нее планировали голосовать 6%, а в январе – 9,1% участников опроса.

На пятом месте - Движение либералов (соответственно 5,9% и 6,2%).

Союз свободы занимает в рейтинге 6-е место, за эту партию в декабре голосовали бы 3,1%, а в январе – 4,7% респондентов.

Партия труда занимает седьмое место - соответственно 2,1 %и 3,2%.

Последнее место в рейтинге занимает "Свобода и справедливость" - в декабре 2,7%, в январе – 2,1% участников опроса.

За другую партию планировали голосовать 8,6% участников опроса, еще 7,1% не собирались голосовать, а 23,4% не собирались голосовать или не ответили на вопрос.

В ходе опроса у респондентов по традиции спрашивали, кто из политиков и общественных деятелей лучше подойдет на пост премьер-министра. В этом рейтинге лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните. В декабре за нее проголосовали 16%, а в январе – 14,8% респондентов.

На втором месте рейтинга - экс-премьер лидер демократического движения "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - соответственно 8,9% и 8,1%.

Далее идет представитель партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис - 4% и 5,4%.

На четвертом месте – лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, в декабре за нее голосовали 5,9%, в январе 5,2% респондентов.

Пятое место рейтинга занимает Аурелиюс Верига - в декабре 2,2%, в январе 4,1%.

Шестое место в рейтинге принадлежит министру обороны Арвидасу Анушаускасу – в декабре 1,5%, в январе – 3,5%.

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, за нее голосовали 3,4% в декабре и 3,3% в январе.

Восьмое место рейтинга занимает экс-премьер Альгирдас Буткявичюс. За него планировали голосовать 1,6% в декабре, 3% в январе.

На девятом месте – лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (соответственно 1,4% и 2,9%).

На последней строке рейтинга - еврокомиссар Виргиниюс Синккявичюс - в декабре за него голосовали 4%, а в январе – 2,2% участников опроса.

Респондентов также спрашивали, как они оценивают деятельность правительства. В декабре положительно или скорее положительно правительство оценивали 29,9%, а в январе - 33,3% участников опроса. Скорее отрицательно и отрицательно в декабре правительство оценили 62,8%, в январе – 58,5% участников опроса.

7,3% в декабре и 8,2% в январе не ответили на вопрос.