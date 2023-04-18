Новый рейтинг: плохие новости не только для правительства

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

В рейтинге по-прежнему лидирует оппозиционная Партия социал-демократов Литвы. В феврале за нее голосовали бы 11,8%, а в марте - 12,9% участников опроса.

На втором месте – правящие консерваторы: в феврале за них планировали голосовать 11,5%, а в марте – 11,8% респондентов.

Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – соответственно 8,5% и 8,6%.

На четвертом месте – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - в феврале 9,6%, в марте – 8,2% участников опроса.

Движение либералов, работающее в правящей коалиции, находится на пятом месте рейтинга - соответственно 5,4% и 6,8%.

Далее идет "Свобода и справедливость". В феврале за эту партию голосовали бы 2,7%, а в марте – 4,4%.

Правящая Партия свободы в феврале получила 4%, а в марте - 4,2% голосов.

На последнем месте оппозиционная Партия труда. В феврале за нее голосовали бы 3,8%, а в марте – 2,2% респондентов.

За другую партию в марте голосовали бы 12,1% участников опроса, не голосовали бы 13,1%, еще 15,7% не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос.

В рейтинг попали партии, набравшие больше 2% голосов.

По традиции у респондентов спрашивали, кого они хотели бы видеть на посту премьер-министра страны. По-прежнему первое место занимает действующий премьер Ингрида Шимоните - в феврале 14,2%, в марте - 12,2% участников опроса.

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - соответственно 8% и 7,8% голосов.

Третье место – европарламентарий, лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - в феврале 7,3%, в марте – 7,4% голосов.

Далее идет представитель "Свободы и справедливости" в парламенте Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 4,4% и 4,5%.

На пятом месте - спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен - 3,2% в феврале и 4,3% в марте.

Далее идет экс-премьер Альгирдас Буткявичюс – 2,3% и 3,3%.

За ним еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс – соответственно 2,6% и 3,2% голосов.

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис занимает в рейтинге 8 место - 3% и в феврале и в марте.

На 9 месте министр обороны страны Арвидас Анушаускас - соответственно 2% и 2,8% голосов.

Последнее место занимает экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига - 3,6% в феврале и 2,2% в марте.

Участников опроса также просили оценить деятельность правительства Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность кабинета министров в феврале оценили 30,8%, а в марте – 29,1% респондентов.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценили 62,2% респондентов в феврале и 65,9% - в марте.

В феврале 7%, а в марте 5% респондентов не знали, как оценить деятельность правительства.