Новый рейтинг партий: рейтинг консерваторов обвалился почти на 4%, по-прежнему лидируют социал-демократы

Согласно последнему опросу, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, наибольшей поддержкой со стороны избирателей по-прежнему заручилась бы оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В марте эту политическую силу собирались поддержать 20,3% опрошенных. Аналогичное число сторонников социал-демократов было и в феврале с. г. (19%).
Второе место в рейтинговой таблице в настоящее время занимает принадлежащий оппозиции Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). В феврале за политическую силу, возглавляемую Рамунасом Карбаускисом, проголосовали бы 8,7% респондентов. В марте за "аграриев" проголосовали бы 9,9% опрошенных.
Третье место в рейтинге занимает Демократический союз "Во имя Литвы". В марте за партию Саулюса Сквернялиса собирались проголосовать 9,6% опрошенных. В феврале у этой партии насчитывалось 8,7% сторонников.
Существенных изменений не наблюдалось и в рейтинге входящего в правящую коалицию Движения либералов. В марте поддержка этой политической силы составила 6,3%, а в феврале за либералов собирались проголосовать 4,5% респондентов.
Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, 4,7% избирателей проголосовали бы за оппозиционную Партию труда. Партию регионов Литвы поддержали бы 3,5%, а Партию свободы из правящего большинства поддержали бы 2,8% опрошенных. Согласно результатам опроса, Избирательная акция поляков Литвы-Союза христианских семей получила бы 1,6% голосов.
Между тем, 11,6% граждан, принявших участие в опросе, заявили, что не пойдут на выборы. Еще более пятой части признались, что не знают, за кого будут голосовать.
Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 15-23 марта провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas.