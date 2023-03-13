Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Науседа прочно удерживает позицию лидера. В январе 19,4% участников опроса хотели видеть его на посту президента, в феврале – 20,1%. Далее идет премьер-министр Ингрида Шимоните. В январе ее на президентском посту хотели видеть 13% участников опроса, в феврале – 10,1%. На третьем месте – адвокат Игнас Вегеле (соответственно 6,8% и 8%).

На четвертом месте рейтинга – экс-премьер, глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис. За него в январе голосовали бы 5,2%, в феврале – 6% респондентов.

Далее идет европарламентарий, председатель Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте (соответственно 4,7% и 5,6% участников опроса).

На шестом месте рейтинга – общественный деятель Андрюс Тапинас (в январе 2,5%, в феврале – 4,4%).

Седьмое место занимает глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (в январе 1,5%, в феврале – 3,4% участников опроса).

Далее идет министр обороны Арвидас Анушаускас, в январе набравший 3,9%, а в феврале – 2,9% голосов.

Девятое место - спикер Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 2,2%, и 2,7% участников опроса.

На 10-м месте представитель "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, набравший в январе 1,7%, а в феврале 2,1% голосов.

За другого кандидата в январе голосовали бы 10,3%, а в феврале - 9,6% участников опроса. В январе 10,8%, а в феврале 7,7% респондентов не намеревались голосовать вообще.

Еще 19,2% в январе и 17,4% в феврале не знали, за кого голосовать.

Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис и Габриэлюс Ландсбергис набрали меньше 2% голосов.