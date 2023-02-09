Новый рейтинг кандидатов в мэры Вильнюса: меняются позиции лидеров

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Проведен еще один опрос жителей столицы, у которых есть право голоса. Его результаты показали, что больше всего избирателей поддерживает Артураса Зуокаса. Согласно опросу, на третье место сместили Миколаса Маяускаса (раньше он занимал 2 место). Опрос был проведен компанией Baltijos tyrimai с 26 января по 2 февраля. Опрос заказал портал diena.lt.
Artūras Zuokas, Mykolas Majauskas, Valdas Benkunskas
Artūras Zuokas, Mykolas Majauskas, Valdas Benkunskas
© DELFI

В первом туре первое место занял бы Артурас Зуокас (20,9%). Снижается популярность Маяускаса. Еще недавно опросы показывали, что он мог выйти на второе место, но в конце января за независимого кандидата планировали голосовать 13,9% респондентов (это третье место). Второе место занял бы консерватор Валдас Бенкунскас - 17,5%.

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Четвертое место досталось бы представителю Партии свободы Томасу-Витаутасу Раскявичюсу (9,3%). Во второй тур этот кандидат не прошел бы.

Если бы во второй тур вышел Зуокас и Бенкунскас, то, вероятно, с небольшой разницей победил бы бывший мэр Зуокас. Разница была бы всего 2%.

Похожая ситуация была бы, если бы во второй тур вышли Зуокас и Маяускас, Маяускас проиграл бы с разницей в 3%.

Но если бы во второй тур вышли Бенкунскас и Маяускас, то победил бы Маяускас с разницей в 4%.

У респондентов также спрашивали, кто, по их мнению, лучше всего управлял бы Вильнюсом, если бы стал мэром.

25% участников опроса назвали лучшим мэром Зуокаса. На втором месте - Бенкунскас (17%), на третьем – Маяускас (13%).

Опрос показал, что в выборах намерены принять участие 68% респондентов. Скорее всего на выборы пойдут 28% участников опроса, нет ответили только 4%.

Всего в опросе участвовали 600 человек старше 18 лет, которые обладают правом голоса на муниципальных выборах в столице.

Погрешность результатов опроса не превышает 4%.

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