Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости?

В рейтинге политических партий по-прежнему лидирует Союз отечества-Христианские демократы Литвы (в сентябре 12%, в октябре – 14,2%).

Далее идут Социал-демократы Литвы соответственно 11,3% и 11,8%.

На третьем месте – демократический союз "Во имя Литвы" - 6,5% и 7,4%.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых - в сентябре 6,5%, в октябре 6,9%.

На пятом месте – правящее Движение либералов - соответственно 6,2% и 5,8%.

На шестом месте – "Свобода и справедливость". За эту партию готовы голосовать 4,8% респондентов в сентябре и 5,3% в октябре.

Далее идет Партия свободы - в сентябре 3,9%, в октябре – 3,6%.

На последнем месте рейтинга Партия труда - соответственно 3,7% и 2,4%.

За другую партию намеревались голосовать 8,8% участников опроса, 15,4% не голосовали бы, 18,4% не знали как ответить на вопрос или не ответили.

Во время опроса по традиции спрашивали о том, кто, по мнению респондентов, больше всего подходит на пост премьер-министра. Лидирует в этом рейтинге действующий премьер Ингрида Шимоните. В сентябре ее на этом посту хотели видеть 12,5% участников опроса, а в октябре – 14,4%.

На втором месте – европарламентарий Вилия Блинкявичюте (в сентябре 8,6%, в октябре – 7,8%).

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис (соответственно 7,6% и 7,8%).

На четвертом месте – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (в сентябре 4,1%, в октябре – 5,6%).

Далее идет лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис. Он попал в рейтинг в первый раз, за него в октябре хотели голосовать 3,9% респондентов.

На шестом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (в сентябре 2,2%, в октябре 2,8%).

Далее идет глава "крестьян" Рамунас Карбаускис – соответственно 2,3% и 2,7%.

На восьмом месте – экс-премьер Альгирдас Буткявичюс - и в сентябре и в октябре 2,4%.

Далее идет лидер Партии свободы Аушрине Армонайте - в сентябре 1,6%, в октябре – 2,1%.

На последней строке рейтинга - министр обороны Арвидас Анушаускас (2,1% и 2%).

Участники опроса оценили и деятельность правительства Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность правительства в сентябре оценили 23,9% респондентов, в октябре – 29,2%. Положительная оценка увеличилась на 5,3%.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства в сентябре оценили 68,8%, а в октябре – 62,3% респондентов.

В сентябре 7,3%, а в октябре 8,5% не знали, как оценить деятельность правительства.