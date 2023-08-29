Новый прогноз: в начале сентября ждет необычная погода

В ночь на вторник погоду обусловит зона высокого давления, будет малооблачно, без осадков, только утром на юго-западе появятся густые облака, местами пройдут дожди с грозами. Утром будет 9-14, на косе 15-17 градусов тепла.
Во вторник днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Увеличится облачность, но солнце не спрячется. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные с грозами и градом. Воздух прогреется до 19-24, на юго-востоке до 25-28 градусов тепла.
В среду погоду обусловит зона низкого давления. И ночью и днем пройдут дожди с грозами, местами прогнозируют град. Ночь будет теплой и душной, будет 15-20 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов тепла, на западе будет 21-24.
В четверг ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ночью будет 14-19, днем всего 18-23 градуса тепла.
В пятницу небольшие дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность - на севере и на западе. Температура опустится до 10-15, днем будет 17-22 градуса тепла.
Согласно нынешним прогнозам, в субботу осадков будет меньше, а в воскресенье небольшие дожди пройдут на большей территории страны. Ночи будут прохладные, но днем будет 19-24 градуса тепла.
Согласно нынешним прогнозам, первая неделя сентября будет очень теплой. Сообщается, что воздух прогреется до 26-29 градусов в понедельник и вторник и до 31 градуса в среду.