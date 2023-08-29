Новый прогноз: в начале сентября ждет необычная погода

В ночь на вторник погоду обусловит зона высокого давления, будет малооблачно, без осадков, только утром на юго-западе появятся густые облака, местами пройдут дожди с грозами. Утром будет 9-14, на косе 15-17 градусов тепла.

Во вторник днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Увеличится облачность, но солнце не спрячется. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные с грозами и градом. Воздух прогреется до 19-24, на юго-востоке до 25-28 градусов тепла.

В среду погоду обусловит зона низкого давления. И ночью и днем пройдут дожди с грозами, местами прогнозируют град. Ночь будет теплой и душной, будет 15-20 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов тепла, на западе будет 21-24.

В четверг ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ночью будет 14-19, днем всего 18-23 градуса тепла.