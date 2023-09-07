Новый прогноз: в Литве будет солнечно и тепло

Утром местами, особенно на севере Литвы, ожидается туман, однако дождя не будет. Воздух прогреется до 20-25 градусов.

В ночь на пятницу без осадков, будет малооблачно. Ночью будет прохладно – температура снизится до 7-12 градусов, местами, в основном у моря, будет 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, будет сухо и солнечно.

В выходные без осадков, в субботу ночью будет 9-14 градусов тепла, у моря несколькими градусами теплее. Днем будет 20-25 градусов тепла, без осадков.