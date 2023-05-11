Новый прогноз синоптиков: воздух прогреется до 24 градусов

Днем будет малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до 17–22 градусов тепла, прохладнее будет на юго-востоке страны и на Куршской косе.
В пятницу антициклон усилится, поэтому будет солнечно и сухо. Ночью 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы местами, наибольшая вероятность на юге, прогнозируют заморозки до 0–3 градусов, днем в тени будет 18–23 градусов тепла.
В субботу увеличится облачность, однако вероятность осадков останется небольшой. Ночью без заморозков, будет тепло – 4–9 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 19–24 градусов.
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