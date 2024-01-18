Новый прогноз синоптиков: снег будет идти каждый день

В четверг днем снег будет идти во многих районах, однако осадки будут необильными, больше всего снега выпадет на востоке страны. На западе особых осадков не ожидается, там во второй половине дня выглянет солнце. Температура будет около 0, поэтому местами прогнозируют гололед.

Скорость ветра составит 6-11 м/с, у моря будет 13 м/с. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на пятницу особых осадков не ожидается. Местами прогнозируют поземку. Будет дуть юго-западный ветер, скорость ветра составит 6-11 м/с. Ночью будет 5-10, на востоке до 13 градусов тепла. У моря ночью будет всего 1-3 градусов мороза.

В пятницу днем местами, в основном на северо-западе страны, выпадет снег. Из-за сильного ветра ожидается метель. Ветер усилится до 8-13 м/с, у моря будет 15-17 м/с. Температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, у моря до 2 градусов тепла.