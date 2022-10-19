Новый прогноз синоптиков: есть две плохие новости

Ожидается переменная облачность, на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, более интенсивные осадки прогнозируют на западе страны. Будет дуть холодный северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Днем будет всего 7-12 градусов тепла, теплее всего будет в Алитусе, Мариямполе и Таураге, а прохладнее – в Паневежском и Утенском регионах.

В четверг ночью ожидается переменная облачность, более ясной погода будет в первой половине ночи, позже облачность увеличится. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6, у моря 7-9 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 0-5 градусов мороза.

В четверг днем погоду обусловит зона высокого давления. Ожидается облачная погода, прояснений будет немного. Особых осадков не прогнозируют. Днем будет всего 8-12 градусов тепла.

В пятницу ожидается облачная погода, но вероятность осадков невелика. Ночью будет 1-6, у моря 7-9 градусов тепла, на поверхности почвы во многих районах возможны заморозки, днем будет 9-13 градусов тепла.