Новый прогноз синоптиков: дождь будет идти каждый день

Местами возможны небольшие прояснения, в основном в центральной части страны. В большинстве районов пройдут дожди, в основном они будут небольшими, более обильными осадки будут на северо-западе страны. На взморье прогнозируют порывистый ветер. Во вторник днем будет 8-12 градусов тепла.

В ночь на среду местами будут идти дожди, на западе сильные. У моря будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15 м/с. Ночью будет 4-9 градусов тепла.

В среду днем местами будет идти небольшой дождь. Воздух прогреется до 6-11 градусов.

В четверг погода будет похожей, только немного успокоится ветер, будет немного прохладнее.