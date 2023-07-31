Новый прогноз: начало августа многих разочарует

В ночь на вторник осадки возможны лишь местами, в основном на западе. Ночью будет 12-17 градусов тепла.

Во вторник днем с запада придут новые облака циклона. Будет облачно, во многих районах ожидаются небольшие осадки. Местами возможны грозы, наибольшая вероятность гроз на севере страны. Будет дуть сильный ветер. Днем будет теплее, воздух прогреется до 22-27, на западе до 20 градусов.

В среду придет еще одна зона осадков с запада. Небольшой дождь будет идти и ночью и днем, местами с грозами. Днем усилится западный ветер. Ночь будет теплой - 14-19 градусов, днем будет 19-24 градусов тепла.

В четверг дожди не уйдут. Ночью во многих районах, а днем местами, в основном на западе ожидаются небольшие осадки. Местами возможны небольшие грозы. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 14-19, а днем 22-27 градусов тепла.