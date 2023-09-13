Новый прогноз: на смену очень теплой погоде придет прохлада

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas
В среду днем ожидается спокойная погода – слабый ветер и солнце.

Днем ветер немного усилится. Воздух прогреется до 24-27, на юге местами до 28-29 градусов. Осадков не ожидается, только вечером на западе увеличится облачность – с моря придет атмосферный фронт, вечером на взморье пройдет дождь с грозой.

В четверг ночью этот атмосферный фронт пройдет над Литвой – во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами сильные с грозами. Будет дуть западный, северо-западный ветер скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы до 15-17 м/с. Ночью будет 12-17 градусов тепла. Днем возможны небольшие осадки в основном на востоке Литвы. Будет дуть северный, северо-западный ветер - 9-14 м/а. Воздух прогреется только до 17-22 градусов тепла.

В пятницу осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер успокоится. Ночью будет 6-11, на Куршской косе 12-14 градусов тепла, днем будет всего 16-21 градус.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии