Новый прогноз: на смену очень теплой погоде придет прохлада

Днем ветер немного усилится. Воздух прогреется до 24-27, на юге местами до 28-29 градусов. Осадков не ожидается, только вечером на западе увеличится облачность – с моря придет атмосферный фронт, вечером на взморье пройдет дождь с грозой.

В четверг ночью этот атмосферный фронт пройдет над Литвой – во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами сильные с грозами. Будет дуть западный, северо-западный ветер скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы до 15-17 м/с. Ночью будет 12-17 градусов тепла. Днем возможны небольшие осадки в основном на востоке Литвы. Будет дуть северный, северо-западный ветер - 9-14 м/а. Воздух прогреется только до 17-22 градусов тепла.