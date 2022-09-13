Новый прогноз на середину сентября: придет ли потепление

В Вильнюсе, Паневежисе и Утене будет 13-15, в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй 14-16 градусов, теплее будет в Таураге - 15-17 градусов.

В среду ночью над Литвой пройдут дождевые облака. Ночью будет 9-11, у моря 12-14 градусов тепла. Днем небольшие дожди пройдут во многих районах, однако осадки будут небольшими. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.

В ночь на четверг осадков будет меньше, небольшие дожди пройдут лишь местами на западе. Ночью будет 9-14 градусов. Днем в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди. Воздух прогреется до 14-19 градусов.