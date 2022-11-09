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В среду ночью в Литве особых осадков не было.
Новый прогноз: дожди будут идти каждый день
© DELFI / Tomas Vinickas

Днем с запада к литовскому взморью приблизится холодный атмосферный фронт. Вечером на западе местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер. Будет облачно и ветрено, однако воздух прогреется до 9-12, местами до 13 градусов.

В четверг ночью холодный атмосферный фронт продолжит движение над Литвой. Во многих районах пройдут дожди. Будет ветрено. Ночью будет 4-9, у моря 10-11 градусов тепла.

Днем воздух прогреется до 8-13 градусов. Дожди пройдут во многих районах, однако они будут кратковременными.

В пятницу также будет сыро.

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