Новый президентский рейтинг: тройка лидеров меняется

Погрешность результатов опроса 3,1%.

На первой строке рейтинга остается действующий президент Гитанас Науседа. В октябре за него планировали голосовать 15,4% участников опроса, а в ноябре 17,4%.

На втором месте – премьер-министр страны Ингрида Шимоните (в октябре 10,8%, в ноябре 11,7%).

На третьем месте рейтинга – адвокат Вегеле - соответственно 12,1% и 10,4%.

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис. В октябре за него планировали голосовать 5,1%, в ноябре – 5% респондентов.

На пятом месте лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 5% в октябре и 4% в ноябре.

На следующей позиции общественный деятель Андрюс Тапинас - 3% и 3,4%.

Седьмое место занял министр обороны Арвидас Анушаускас - 3,7% и 3,1% голосов.

На восьмом месте спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в октябре 3,1% в ноябре – 2,6%.

Последний в рейтинге депутат, представитель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 2,9% и 2%.

За другого кандидата планировали голосовать 12,7% участников опроса, 11,3% не голосовали бы вообще, а 16,4% не знали, за кого голосовать.

В списке были фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Вальдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса, Габриэлюса Ландсбергиса, Рокаса Масюлиса и Рамунаса Карбаускиса, но они набрали меньше чем по 2% голосов.