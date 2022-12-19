Новый президентский рейтинг: тройка лидеров меняется

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В новом президентском рейтинге - обострилась борьба за вторую позицию. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–29 ноября. Рейтинг прорвавшегося месяцем ранее на второе место адвоката Игнаса Вегеле перестал расти.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Ignas Vėgėlė.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Ignas Vėgėlė.
© DELFI

Погрешность результатов опроса 3,1%.

На первой строке рейтинга остается действующий президент Гитанас Науседа. В октябре за него планировали голосовать 15,4% участников опроса, а в ноябре 17,4%.

На втором месте – премьер-министр страны Ингрида Шимоните (в октябре 10,8%, в ноябре 11,7%).

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На третьем месте рейтинга – адвокат Вегеле - соответственно 12,1% и 10,4%.

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис. В октябре за него планировали голосовать 5,1%, в ноябре – 5% респондентов.

На пятом месте лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 5% в октябре и 4% в ноябре.

На следующей позиции общественный деятель Андрюс Тапинас - 3% и 3,4%.

Седьмое место занял министр обороны Арвидас Анушаускас - 3,7% и 3,1% голосов.

На восьмом месте спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в октябре 3,1% в ноябре – 2,6%.

Последний в рейтинге депутат, представитель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 2,9% и 2%.

За другого кандидата планировали голосовать 12,7% участников опроса, 11,3% не голосовали бы вообще, а 16,4% не знали, за кого голосовать.

В списке были фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Вальдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса, Габриэлюса Ландсбергиса, Рокаса Масюлиса и Рамунаса Карбаускиса, но они набрали меньше чем по 2% голосов.

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