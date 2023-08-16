Новый президентский рейтинг: респонденты демонстрируют высокое доверие Науседе

С июня рейтинг президента вырос: были 19,3%, стало 22,9% голосов респондентов (в июле). Это самый высокий рейтинг действующего президента в этом опросе, который начали проводить с октября 2022 года.

На втором месте остается адвокат Игнас Вегеле - в июне 10,1%, в июле – 8,6%.

На третьем месте – нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните - соответственно 5,7% и 7,1%.

Далее идет лидер оппозиционной партии социал-демократов Вилия Блинкявичюте - 5,7% в июне и 5,3% в июле.

Пятое место в рейтинге занимает бывший премьер, лидер оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - соответственно 6,2% и 4,7% голосов.

Далее в рейтинге идет общественный деятель Андрюс Тапинас - 6,6% в июне и 4,3% в июле.

Седьмое место занял министр обороны Арвидас Анушаускас - соответственно 4,7% и 3,4% голосов.

Далее идет депутат Ремигиюс Жемайтайтис – в июне 2,5% и в июле 3,2%.

Девятое место - спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 4,6% и 2,7%.