16 августа 2023 г. 07:16

Новый президентский рейтинг: респонденты демонстрируют высокое доверие Науседе

 
Дайнора Панкуне
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė.
ФОТО: DELFI

В президентском рейтинге по-прежнему уверенно лидирует действующий глава страны Гитанас Науседа. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi 20-29 июля компанией Spinter tyrimai.

С июня рейтинг президента вырос: были 19,3%, стало 22,9% голосов респондентов (в июле). Это самый высокий рейтинг действующего президента в этом опросе, который начали проводить с октября 2022 года.

На втором месте остается адвокат Игнас Вегеле - в июне 10,1%, в июле – 8,6%.

На третьем месте – нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните - соответственно 5,7% и 7,1%.

Далее идет лидер оппозиционной партии социал-демократов Вилия Блинкявичюте - 5,7% в июне и 5,3% в июле.

Пятое место в рейтинге занимает бывший премьер, лидер оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - соответственно 6,2% и 4,7% голосов.

Далее в рейтинге идет общественный деятель Андрюс Тапинас - 6,6% в июне и 4,3% в июле.

Седьмое место занял министр обороны Арвидас Анушаускас - соответственно 4,7% и 3,4% голосов.

Далее идет депутат Ремигиюс Жемайтайтис – в июне 2,5% и в июле 3,2%.

Девятое место - спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 4,6% и 2,7%.

Последнее место в рейтинге занимает бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига - в июне 1,8%, в июле 2,1% респондентов.

В список были включены Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис и Габриэлюс Ландсбергис, но они собрали меньше 2% голосов.

За другого кандидата голосовали бы 11,5% участников опроса в июне и 10,7% - в июле. В июне не собирались голосовать 9,4%, а в июле - 10,8% участников опроса.

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